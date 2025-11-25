Buscador | Consulta cuánto cobra tu alcalde, tu presidente autonómico y tu presidente de diputación

¿Los cargos públicos cobran mucho o poco? La respuesta a esta pregunta es que depende de quién. El mapa de las retribuciones públicas en ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones provinciales dibuja una España muy desigual. Mientras los regidores de las grandes ciudades del país se sitúan en la franja más alta de salarios, más de 2.200 alcaldes de pequeños municipios ejercen su labor sin cobrar un solo euro. Y en el caso de los presidentes autonómicos, el que cobra más duplica al que percibe menos, como sucede también con los consejeros.

Según la última actualización de la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) de 2025, con datos relativos a 2024, tres alcaldes superan la barrera de los 100.000 euros anuales: José Luis Martínez-Almeida (Madrid), con 110.688 euros; Juan Mari Aburto (Bilbao), con 105.557 euros; y Jaume Collboni (Barcelona), con 104.000 euros. Por detrás se sitúan, alrededor de los 95.000 euros al año, los regidores de San Sebastián, Vitoria, Sevilla o Málaga. En esa franja, concretamente en los 95.464 euros anuales, se encuentra también la alcaldesa de una población que no es capital de provincia, Marbella, pero cuya retribución supera, por ejemplo, a las de los alcaldes de Valencia, Almería, Zaragoza, Alicante o A Coruña.

En el siguiente buscador puedes localizar el salario anual que percibe cada alcalde de España.

Miles de alcaldes de pequeños ayuntamientos rurales, que trabajan con dedicación parcial o incluso sin dedicación, perciben cantidades que oscilan entre los 100 euros y, en el mejor de los casos, 1.500 euros anuales. Y en más de 2.200 localidades, el sueldo de su primer edil es, directamente, 0 euros. Se entiende que, en estos casos, los alcaldes mantienen su empleo habitual y ejercen la función pública en su tiempo libre. De los 6.858 municipios analizados, casi la mitad (unos 3.500) tiene a sus alcaldes sin dedicación y con una remuneración media de 1.660 euros. Otros 1.656 regidores tienen dedicación parcial y alcanzan los 19.560 euros anuales y 1.615 alcaldes se dedican exclusivamente a esta labor, con un sueldo que llega a los 44.118 euros.

La estadística salarial de presidentes autonómicos refleja que la mayor retribución corresponde al presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, con 140.257 euros, que duplica al mandatario que menos cobra, la cántabra María José Sáenz de Buruaga, con 71.485 euros. En segunda posición se sitúa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (103.090 euros), seguida del presidente de Aragón, Jorge Azcón (96.013 euros), y del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (91.270 euros).

En el siguiente mapa puedes comparar la remuneración anual de cada presidente autonómico.

Y en el siguiente buscador puedes localizar el salario anual que percibe el presidente y los consejeros en cada comunidad autónoma.

País Vasco y Melilla no ha remitido ningún dato de cargos electos hasta la fecha.

A nivel provincial, las mayores percepciones salariales corresponden a la diputada general de la Diputación Foral de Bizkaia, con 122.650,78 euros; a la presidenta de la Diputación de Barcelona, con 114.017,12 euros; al diputado general de la Diputación Foral de Álava, con 113.515,79 euros; y la diputada general de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con 97.247,35 euros.

En el siguiente buscador puedes localizar el salario anual que percibe el presidente de cada diputación provincial, consejo insular y cabildo insular.

Las cantidades consignadas incluyen tanto las retribuciones propiamente dichas como las cantidades percibidas en concepto de asistencias a las reuniones de la corporación. La comparativa se realiza considerando los 48 cargos electos de los que hasta la fecha se han recibido datos.