Cirsa duplica beneficios hasta septiembre con 74 millones y mejora sus previsiones de ingresos para el año

Cirsa obtuvo un beneficio neto de 73,9 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone más que duplicar (+101,6%) las ganancias de 36,7 millones registradas en el mismo periodo de 2024. La compañía de bingos y casinos ha revisado al alza sus previsiones para el cierre de 2025 y sitúa ahora sus ingresos entre 2.325 y 2.335 millones de euros.

Entre enero y septiembre, el grupo catalán alcanzó unos ingresos operativos netos de 1.715,6 millones de euros, un 9,7% más interanual, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se elevó a 548,5 millones, un incremento del 8%.

En el tercer trimestre, Cirsa ingresó 560,2 millones de euros, un 5,4% más que un año antes, y obtuvo un Ebitda reportado de 182,8 millones, un 5,7% superior.

A cierre de septiembre, la ratio de deuda se redujo hasta 2,6 veces, frente a las 3,2 veces de finales de junio. La deuda neta total se situó en 1.929,2 millones de euros, frente a los 2.333 millones contabilizados en junio.

Según ha explicado la empresa, la reducción de la deuda en 404 millones responde tanto a los 373 millones captados con su salida a Bolsa el pasado julio como a la generación orgánica de caja.

Cirsa ha añadido que mantiene su plan de recorte de gastos financieros, con un ahorro acumulado hasta la fecha de unos 60 millones de euros en términos anualizados.

Mejora su previsión para este año

La compañía que lidera Joaquim Agut ha mejorado su previsión para el conjunto del ejercicio y prevé ahora unos ingresos de entre 2.325 y 2.335 millones de euros, lo que implicaría un crecimiento interanual de entre el 8,1% y el 8,6%. El objetivo de Ebitda se sitúa ahora en una horquilla de entre 750 y 753 millones de euros, equivalente a una mejora de entre el 7,2% y el 7,7%.

Cirsa ha atribuido esta revisión al impacto positivo de su estrategia de operaciones corporativas y a una política de inversión en Capex “de bajo riesgo y muy eficiente”.

Se abre a adquisiciones

La compañía ha subrayado que su cartera de posibles operaciones corporativas presenta “muy buenas oportunidades para incrementar valor”.

En esta línea, prevé cerrar en los próximos meses varios acuerdos que reforzarán de forma significativa el componente de crecimiento inorgánico a través de fusiones y adquisiciones previsto para 2026.