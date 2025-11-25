La economía catalana crecerá este año más que la española y en 2026 el paro bajará del 8%

La economía catalana cerrará el año 2025 con un crecimiento del 3,1%, un nivel superior a la media española y sustancialmente superior a la europea, según las proyecciones presentadas este martes por el BBVA. Barcelona y Tarragona son las áreas que más están creciendo. El gabiente de estudios de la entidad bancaria estima que el avance del PIB proseguirá durante el 2026, pero, en la línea del resto de casas de estudios, moderará su ritmo.

Según el BBVA, lo hará hasta el 2,3% (al mismo nivel previsto para el conjunto de España), lo que permitirá mejoras en distintos indicadores, uno de ellos la tasa de paro, que por primera vez en tres lustros bajará de la simbólica cota del 8%.

"Unos buenos datos que no nos deben hacer perder de vista el reto de nuestra economía, que es ser capaces de incrementar la productividad para así poder converger con las regiones más prosperas de Europa", ha matizado el director territorial de BBVA en Catalunya, José Ballester.

Desde el gabinete de estudios de la entidad han señalado que el consumo de los turistas se mantiene sólido, pese a que da señales de desaceleración, algo que se ve en el número de pernoctaciones. El número de visitantes no crece, si bien los que vienen gastan más.

También detectan una "evolución favorable de la inversión", en palabras del economista jefe de BBVA Research, Miguel Cardoso, como consecuencia de la caída de los tipos de interés.

Paro por debajo del 8%

El buen momento de la economía catalana se explica y se retroalimenta por el buen momento que vive el mercado laboral catalán. Este, al igual que el español, ha crecido sustancialmente durante el último lustro y uno de sus motores es la migración.

No obstante, desde el banco han alertado de que la "falta de vivienda puede reducir el atractivo de Catalunya para recibir migración" y ello, a su vez, puede lastrar el crecimiento del empleo a medio plazo.

Desde el BBVA anticipan la creación de casi 200.000 empleos entre 2025 y 2026, sobre un mercado laboral que friega actualmente los cuatro millones de afiliados a la Seguridad Social. Ello contribuirá a seguir reduciendo la tasa de paro, que este año cerrará algo por encima del 8% y el año que viene, por primera vez desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, se situará por debajo de esa simbólica cota.

Por sectores, el crecimiento del empleo lo explica ramos de actividad como comercio, hostelería, actividades inmobiliarias y profesionales, lo que revela una "intensificación del peso del sector servicios" en el conjunto de la economía, según ha destacado Cardoso.

Ese aumento de la terciarización de la economía tiene sus efectos y algunos no son positivos. "Las mejoras de productividad son muy escasas, con un patrón de crecimiento que se apoya principalmente en la creación de puestos de trabajo", han sostenido desde el gabinete.

El crecimiento de los servicios no está siendo incompatible con que la industria catalana esté registrando también una "buena evolución", así como la exportación de bienes, dos tendencias que desde el BBVA han reconocido que no se están observando en el resto de España.

No obstante, la falta de mano de obra cualificada lastra especialmente una mayor expansión de los negocios fabriles. "A medida que ha disminuido la tasa de desempleo, a las empresas les resulta más difícil captar trabajadores con la formación que se ajusta a sus necesidades", alertan desde la entidad bancaria.

Recuperación "moderada" de los salarios

Desde el gabinete de estudios del BBVA han estimado que este año cerrará con una inflación del 2,5%, lo que será una buena noticia para la mayoría de hogares. Y es que los salarios están creciendo por encima del nivel de los precios y los convenios colectivos se están renovando con cuantías superiores al 3%.

"Vemos mejoras moderadas pero progresivas del poder adquisitivo de los hogares catalanes, esto va a seguir soportando el gasto en consumo", ha analizado Cardoso.