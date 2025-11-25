Lista completa
Estas son las personas más ricas de Catalunya: la empresaria Sol Daurella encabeza la lista Forbes
Catalunya es la segunda comunidad con más presencia en esta clasificación, con 28 fortunas registradas
Amancio y Sandra Ortega, Rafael del Pino y Juan Roig copan la Lista Forbes de los 100 españoles más ricos
Forbes ha dado a conocer su esperada lista de 'Los 100 españoles más ricos'. Un ránking que lidera el fundador de Inditex, Amancio Ortega, pero que también incluye a Juan Roig, Rafael del Pino o Juan Carlos Escotet y en el que también aparecen muchos nombres catalanes.
En total, hay 28 catalanes en la lista de las 100 personas más ricas que la revista económica publica anualmente. Hasta ahora, esta clasificación estaba liderada por Andic, que tenía 2.700 millones de euros en 2023 y creció hasta los 4.500 millones el año pasado, el último año en que aparece. El fundador de Mango ocupó el número 5 del ránking español. En plena investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte, sus herederos no figuran en esta lista. Sol Daurella, la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, se ha convertido en la catalana más rica de 2025 con una fortuna de 2.900 millones de euros, según ha publicado este martes la revista Forbes.
Le sigue Manuel Puig, mayor accionista individual y vicepresidente de Puig Brands —división que agrupa las marcas propiedad de la multinacional de moda y cosmética—, que también posee el 8% de Fluidra, con 1.800 millones (+500 millones). En tercer lugar se encuentra el expropietario de Cirsa, Manuel Lao, que vendió la compañía a Blackstone en 2018 y que ahora tiene una fortuna de 1.700 millones (+200 millones).
También ocupan lugares destacados el accionista mayoritario del grupo Catalana Occident, Josep Maria Serra Farré, con 1.600 millones; Carmen Daurella, accionista relevante de Coca-Cola Europacific Partners también con 1.600 millones; y Josep Llorens, principal accionista de Lloter y de Epsa Internacional, que ocupa el sexto lugar con 1.400 millones de euros. En séptimo lugar se encuentra Miguel Arrufat, propietario y consejero delegado del grupo Proeduca, con 1.300 millones.
Se incorpora este año al ránking la coleccionista de arte Carmen Thyssen (1.300 millones), ocupando el puesto 38 en la lista española y el 8º en la catalana. Completan el top 10 catalán Jordi Rubiralta (1.200 millones), del grupo especializado en diagnóstico médico Werfenlife, y el propietario del grupo Barceló Hotels, Simón Pedro Barceló Vadell (1.100 millones). También debutan en la lista varios miembros de la saga Rubiralta —Jose Luis, Marc y Xavier Rubiralta—; el vicepresidente de Ciments Molins, Joaquim Molins; dos representantes de la familia Grífols —Enric y Núria— y, por último, la exsocia de Abertis, Carmen Godía.
Un año más, el hombre más rico de España ha sido el accionista mayoritario de Inditex, Amancio Ortega, con 109.900 millones de euros, seguido de su hija, Sandra Ortega, con 10.000 millones. La fortuna que más ha crecido, sin embargo, ha sido la de Juan Roig, presidente de Mercadona, que ha incrementado su patrimonio un 36%, hasta los 7.900 millones, ocupando la cuarta posición total.
Todos los catalanes que aparecen en la Lista Forbes
- Sol Daurella Comadran (12º): 2.900 millones de euros
- Alberto Palatchi Ribera (14º): 2.000 millones de euros
- Manuel Puig Rocha (21): 1.800 millones de euros
- Manuel Lao Hernández (23): 1.700 millones de euros
- Josep Maria Serra Farré(25): 1.600 millones de euros
- Carmen Daurella Aguilera (26): 1.600 millones de euros
- José Llorens Torra (34): 1.400 millones de euros
- Miguel Tomás Arrufat Pujol (36): 1.300 millones de euros
- Carmen Thyssen (38): 1.300 millones de euros
- Jordi Rubiralta Giralt (43): 1.200 millones de euros
- Antonio Gallardo Gallart (45): 1.100 millones de euros
- José Luis Rubiralta Giralt (48): 1.100 millones de euros
- Marc Rubiralta Giralt (49): 1.100 millones de euros
- Xavier Rubiralta (50): 1.100 millones de euros
- Jorge Gallardo Gallart (51): 1.000 millones de euros
- Albert Esteve y familia (54): 900 millones de euros
- Josefa y Assumpta Serra Farré (60): 810 millones de euros
- Ricardo Portabella Peralta (61): 800 millones de euros
- Paloma García Peña (68): 710 millones de euros
- Joaquín Molins López-Rodó y familia (77): 650 millones de euros
- José Elías Navarro (79): 650 millones de euros
- Hermanos Carulla Font (82): 620 millones de euros
- Juan Molins Amat (83): 610 millones de euros
- Alfonso Líbano Daurella (84): 600 millones de euros
- Javier Suqué Mateu y familia (85): 600 millones de euros
- Enric y Núria Grífols Roura (88): 510 millones de euros
- Joan Font Fabregó (93): 500 millones de euros
- Carmen Godia Bull (99): 450 millones de euros
