¿Cuándo empieza el Black Friday 2025 en Inditex? Las fechas de Zara, Pull & Bear y otras tiendas como Mango y el Corte Inglés

Cristina Sebastián
Cuando llega noviembre y tanto consumidores como grandes comercios esperan con ansias la llegada del Black Friday. Como cada año, el último viernes de noviembre grandes descuentos serán los protagonistas de los centros comerciales y las tiendas online.
Black Friday 2025
Este año el Black Friday se celebra el día 28 pero, como es habitual, muchas empresas adelantan y alargan sus ofertas hasta el Cyber Monday.
Pero, ¿cuáles son esas empresas? Un 'tiktoker' ha publicado un vídeo donde indica las fechas en las que cada marca comenzará su campaña del Black Friday.
Inditex
Raúl anuncia, por ejemplo, que Inditex, la empresa de Amancio Ortega, adelantará los descuentos, y el jueves 27 ya se podrán comprar online más baratos los artículos de marcas como Bershka, Zara, Stradivarius y Pull&Bear.
Desde las 19.00 horas (hora peninsular española), comenzarán las ofertas en la aplicación móvil de todas ellas menos de Zara, que comenzará a las 20.00 horas.
A través de la página web, se retrasa una hora: empiezan a las 20 horas y en la web de Zara, a las 21 horas. Así, Inditex da prioridad a los usuarios que tengan la aplicación descargada.
Para disfrutar de las rebajas en las tiendas físicas, los consumidores tendrán que esperar al viernes 28.
Otros comercios
Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, Media Markt ya ha comenzado sus 'Semanas Black'. Desde el pasado día 3, la compañía ofrece ofertas especiales para el hogar, que durarán hasta final de mes.
También El Corte Inglés comenzará la campaña el día 28 y la alargará hasta el 30, según consta en su página web, en la que también tienen artículos rebajados hasta este domingo.
PC Componentes ha adelantado el Black Friday y ya hay descuentos de hasta el 60% en su página web, que durarán hasta el próximo día 30.
Otros comercios que según el 'tiktoker' presumiblemente adelantan sus rebajas son:
- Amazon: comenzará grandes liquidaciones a partir de este 20 de noviembre.
- Mango: en su página web, los descuentos estarán disponibles el jueves 27 de noviembre y en la tienda física el viernes 28.
- Sephora: anuncia rebajas de hasta el 70% a partir del 21 de noviembre.
