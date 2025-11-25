Ayudas económicas
Ayuda universal para jóvenes que propone Sumar: qué es, requisitos y cuantías
Sumar centra sus esfuerzos en los más jóvenes, mediante sus propuestas de ayudas económicas
El Parlament avala la condonación de la deuda a los jóvenes extutelados que recibieron pagos indebidos
En mitad del convulso clima político en España, son muchas las medidas que se barajan entre los diferentes grupos parlamentarios. Este ha sido el caso de Movimiento Sumar, quien habría propuesto en la última conferencia política del partido una Renta Básica Juvenil.
Esta sería una ayuda universal de aproximadamente 550 euros, destinada a los jóvenes de entre 18 y 21 años. A su vez, en el mismo acto se pondría sobre la mesa otra cuestión: la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales.
Sin embargo, no debemos confundir esta ayuda a los jóvenes con la denominada 'prestación universal por crianza'. De hecho, esta última, defendida durante años por Sumar, se centraría más en el cobro de 200 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años en las familias españolas.
Otros planes de Sumar destinados a los jóvenes
Algunas alternativas que habría barajado la agrupación política serían, entre otras, el establecimiento del trasporte público gratuito para los jóvenes; rebajas al precio del alquiler; así como la reducción en la edad de voto a los 16 años.
Además, una de las medidas más polémicas, o por lo menos con mayor impacto económico, sería la conocida 'herencia universal'. El objetivo principal, defendido por la propia Yolanda Díaz, consiste en abonar una cantidad de 20.000 euros a todos los jóvenes tras alcanzar la edad de 23 años.
En este sentido, el ingreso de dinero se realizaría con el objetivo de incentivar el emprendimiento de los más jóvenes, así como promover la inversión en formación y estudios, entre otros casos más.
A nivel general, todas estas medidas del partido político Sumar buscarían sostener la situación económica de los más jóvenes. En concreto, para aquellos que se encuentran en la etapa final de sus estudios y, sobre todo, que estén a punto de dar el paso hacia el mundo laboral.
