Ahorrar 100.000 euros en la compra de tu piso es posible: desvelamos la fórmula legal que muy pocos conocen

Adquirir una casa en el contexto económico actual representa uno de los mayores desafíos financieros para cualquier ciudadano. Los precios en las grandes ciudades y zonas costeras continúan en ascenso, obligando a los compradores a buscar alternativas creativas para acceder al mercado del ladrillo. Existe una mecánica legal, perfectamente válida pero sorprendentemente ignorada por la mayoría, que permite obtener un ahorro significativo en el precio final del inmueble. Hablamos de la adquisición de la nuda propiedad cediendo el usufructo temporal, una estrategia que puede reducir la factura inicial en cifras cercanas a los 100.000 euros.

Este modelo se basa en dividir los derechos sobre una vivienda. Habitualmente, cuando alguien compra un piso, adquiere la "plena propiedad". Sin embargo, el derecho permite separar la titularidad del bien (nuda propiedad) de su derecho de uso y disfrute (usufructo). Frédéric Labour, notario en Sainte-Geneviève des Bois, confirma la validez de este sistema, aunque reconoce su rareza en las transacciones cotidianas debido al desconocimiento general.

El desmembramiento de la propiedad: una alianza estratégica

La fórmula mágica para lograr este descuento radica en la colaboración con un tercero, generalmente un arrendador social institucional. El comprador particular adquiere únicamente las paredes, la estructura legal del inmueble, mientras que el uso de la vivienda se cede a una entidad pública o social por un periodo determinado, que suele oscilar entre los 15 y 20 años. Durante este tiempo, el inversor no puede vivir en la casa, pero tampoco asume los gastos de gestión, alquileres impagados o mantenimiento, ya que estos recaen sobre el usufructuario.

Christophe Bérion, director general de Orvitis, explica la lógica detrás de esta operación desde la perspectiva institucional. Para ellos, el interés reside en la capacidad de desarrollar viviendas sociales en ubicaciones premium o zonas tensas, lugares donde el precio del suelo es prohibitivo y donde, bajo condiciones normales de mercado, sería imposible construir oferta asequible. Es una simbiosis donde el comprador privado accede a un activo de alto valor con descuento, y la administración logra alojar a inquilinos en áreas de alta demanda.

Matemáticas del ahorro: rentabilidad asegurada en zonas costeras

Las cifras demuestran la contundencia de este ahorro. Analizando el mercado en municipios turísticos de alta demanda, como la costa atlántica francesa o zonas similares en España, el metro cuadrado puede superar fácilmente los 5.200 euros. Imaginemos una vivienda completa valorada en 255.000 euros. Al aplicar este esquema de desmembramiento y ceder el usufructo durante 15 años, el precio de compra para el inversor desciende drásticamente a unos 162.900 euros.

Esta diferencia supone un ahorro directo de 92.000 euros en el momento de la adquisición. Básicamente, se paga por adelantado el valor residual de la vivienda. Al finalizar el periodo pactado, el comprador recupera automáticamente el uso de la propiedad, consolidando el dominio pleno sin tener que pagar ni un euro más. Es una inversión a largo plazo ideal para quienes planifican su jubilación o desean construir un patrimonio para sus hijos sin descapitalizarse totalmente en el presente.

Casos reales y factores de riesgo a considerar

Existen precedentes claros de éxito con esta metodología. Una clienta del notario Labour optó hace cuatro años por adquirir un apartamento de 35 metros cuadrados valorado en 200.000 euros. Gracias a este mecanismo, solo desembolsó el 65% del valor total. El 35% restante fue cubierto mediante la cesión del uso a un organismo social durante 16 años. Una vez transcurrido ese tiempo, la propietaria podrá ocupar la vivienda, alquilarla a precio de mercado o venderla, habiendo realizado la consolidación de la propiedad totalmente libre de impuestos adicionales por esa recuperación del usufructo.

Debemos tener en cuenta, sin embargo, las advertencias de los expertos. Frédéric Labour señala un riesgo potencial vinculado a la reventa inmediata tras el fin del usufructo. Si todos los propietarios de un mismo edificio o promoción deciden vender sus pisos simultáneamente al recuperar las llaves, podría generarse un exceso de oferta puntual que empuje los precios a la baja temporalmente. La clave para mitigar este riesgo es la ubicación estratégica. Los bienes situados en áreas consolidadas y con alta demanda estructural suelen absorber rápidamente la oferta, garantizando que la revalorización del activo se mantenga sólida a pesar del volumen de ventas.