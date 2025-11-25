Adiós a la burocracia: el Gobierno activa el "acceso automático" al IMV para miles de desempleados que agoten el paro

Es oficial. Gracias a la disposición adicional 12a del Real Decreto-ley 2/2024, el SEPE y el INSS pueden transferir datos con el consentimiento del beneficiario para que, al finalizar su subsidio por desempleo, este entre directamente en la prestación del IMV, siempre que cumpla con los requisitos legales.

Esta "pasarela" reduce cargas burocráticas y evita lagunas de protección para miles de parados en nuestro país.

¿Qué regula la normativa?

El Real Decreto-ley 2/2024, aprobado el 21 de mayo, introduce un mecanismo para que quienes agoten un subsidio asistencial por desempleo puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) sin tener que presentar una nueva solicitud.

En concreto, la norma establece una colaboración entre el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social). Con el consentimiento de la persona, el SEPE remitirá automáticamente al INSS la información necesaria para tramitar el IMV.

¿Cuándo se activa el procedimiento?

Durante los tres meses previos al agotamiento del subsidio , el SEPE envía una carta informativa al beneficiario.

, el SEPE envía una carta informativa al beneficiario. En esa carta, se ofrece la opción de firmar una declaración responsable , dando permiso para que sus datos y los de su unidad familiar se remitan al INSS.

, dando permiso para que sus datos y los de su unidad familiar se remitan al INSS. Si se otorga el consentimiento, el SEPE tiene un plazo de 10 días después del agotamiento del subsidio para enviar la información al INSS o al organismo correspondiente (incluyendo País Vasco o Navarra, si aplica).

¿Qué pasa si se reconoce el derecho al IMV?

El hecho causante del IMV se considera la fecha en que se agotó el subsidio.

del IMV se considera la fecha en que se agotó el subsidio. Los efectos económicos arrancan el primer día del mes siguiente , evitando lagunas entre ambas prestaciones.

, evitando lagunas entre ambas prestaciones. La persona titular del IMV será la misma que recibía el subsidio por desempleo.

¿Y si no quieres usar la pasarela?

No es obligatorio. Quien no dé su consentimiento o no cumpla las condiciones específicas de la pasarela puede seguir solicitando el IMV por la vía tradicional, por ejemplo desde el portal web del INSS, por correo postal o en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

Además, con este Real Decreto-ley se ha modificado cómo se considera la renta para calcular el IMV: el subsidio por desempleo extinguido deja de contarse como ingreso en ciertos casos, lo que puede aumentar la cuantía del IMV para muchos.

Mayor fluidez y eficiencia

La medida responde a una apuesta por un sistema de protección más fluido y eficiente, especialmente para personas vulnerables que han agotado su subsidio sin volver a trabajar.

Según el Gobierno, con esta pasarela se eliminan "barreras administrativas" para que el IMV llegue a quienes más lo necesitan.

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, señaló en su presentación que este cambio supone un paso decisivo hacia un sistema más justo, ya que reduce trámites innecesarios y garantiza continuidad económica para familias en riesgo de exclusión.

Requisitos para beneficiarse

Tener más de 23 años cuando se agote el subsidio.

cuando se agote el subsidio. Vivir solo o que la unidad convivencial coincida con la que ya tenía para el subsidio (sin personas extra empadronadas).

Firmar la declaración responsable dando consentimiento al SEPE para transferir datos al INSS.

En conclusión, la nueva pasarela entre el subsidio por desempleo y el Ingreso Mínimo Vital representa una simplificación real para miles de personas: elimina procesos duplicados, evita interrupciones en la ayuda económica y refuerza la protección social para quien agota el paro.

Es un avance normativo con impacto inmediato para quienes lo necesitan, siempre que cumplan los requisitos y otorguen su consentimiento.