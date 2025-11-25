El 82% de los españoles teme filtraciones de datos personales al pagar digitalmente

La desconfianza hacia la pérdida de privacidad por el uso de métodos de pago digitales "se mantiene elevada" entre los españoles: el 82% teme filtraciones de datos personales al pagar digitalmente, según una encuesta de Denaria y GAD3 . El 77% teme que se conozca su saldo, el 72% su localización y el 62% sus hábitos de compra, señala el mismo estudio.

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha presentado las principales cifras del barómetro en un acto organizado este lunes en Madrid, ha explicado que el aumento de las reservas de dinero en efectivo entre las personas mayores no es tan significativo porque ya contaban con él de manera habitual.

Michavila ha defendido que la mayor amenaza relacionada con los medios de pago actualmente no proceden de ciudadanos que están intentando evadir impuestos al fisco, "que los hay", sino que procedentes de ciberdelicuentes que usan Inteligencia Artificial para hacerse pasar por familiares o gente conocida y obtener pagos por Bizum o transferencias.

Así, ha incidido en que la mayor debilidad que está siendo explotada por los ciberdelicuentes es la "inmediatez" y que las estafas se están disparando en el ámbito digital, no en el del dinero en efectivo.

Euro digital

Respecto al euro digital, el 56% afirma no haber oído hablar del euro digital, frente al 47% que sí ha escuchado a hablar de este proyecto.

Asimismo, la encuesta señala que el 80% considera que aumentará el control del Gobierno sobre los pagos, si bien cerca de la mitad lo ve como un complemento del efectivo, pero cree que terminará sustituyéndolo. El 54% anticipa que no será tan anónimo como el efectivo, y el 30% prevé límites de tenencia, estimando el umbral en 3.000 euros.

En este sentido, el presidente de GAD3 no sabe cómo avanzará el proyecto del euro digital, pero cree que va a tener "mucho más mecanismos de control" para que no vulnere la privacidad de los ciudadanos europeos. Al respecto, ha explicado que en Alemania hay una mayor sensibilidad en la protección de la privacidad que en España por motivos históricos y que eso, por ejemplo, puede hacer que el Banco Central Europeo (BCE) refuerce esos controles.

Por su parte, el presidente de Denaria, Javier Rupérez, ha comentado que tiene "dudas" sobre este proyecto, puesto que "no sabe" qué es lo que puede añadirse con esta moneda a los métodos de pago ya existentes. "Ya tenemos digitalización suficiente en el funcionamiento de la economía. La verdad es que esa es la duda principal", ha recalcado.

Otras dudas giran en torno a la entrada en vigor de esta moneda, que hace unos meses parecía que iba a comenzar a funcionar "inmediatamente", pero que ahora la previsión es que no llegue hasta 2027; o sobre el control que el BCE va a tener sobre esta moneda, siguiendo en la línea con lo señalado por Michavila.