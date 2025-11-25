Estos son los 10 consejos de la OCU para no caer en falsas ofertas durante el Black Friday 2025

El Black Friday ha dejado de ser solo una tradición estadounidense para convertirse en una de las campañas de compras más masivas del año en España. Aunque nació ligada a Acción de Gracias, hoy marca el inicio oficial del consumo navideño.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece a todos los consumidores unos consejos esencias para comprar con seguridad y evitar estafas durante el Black Friday.

Los 10 consejos de la OCU para el Black Friday

Comparar es ahorrar

El mismo producto puede variar de precio dependiendo de la tienda.

El precio rebajado debe ser transparente

La oferta debe mostrar el precio original o el porcentaje de descuento (o ambos). De esta manera, se evita que el consumidor desconfíe.

Las garantías son las mismas

Si compras en tienda física, solo están obligados a devolver el dinero si el producto está defectuoso. En cambio, si es por un cambio de talla o arrepentimiento, depende de la política de la tienda (no están obligados).

La calidad debe ser la misma

Los productos rebajados deben tener la misma calidad que los que no lo están. Si algún establecimiento coloca rebajas en productos defectuosos es denunciable.

Normas especiales

Todas las tiendas puede fijar normas especiales durante estas campañas, así como no aceptar tarjeta o no admitir devoluciones. Si lo hacen, debe estar siempre claramente indicado.

El ticket es el arma para reclamar

Se debe conservar siempre, ya que es necesario para realizar reclamaciones.

Hoja de reclamaciones

Todos los consumidores tiene derecho a pedir la hoja de reclamaciones y la tienda está obligada a entregarla.

Devoluciones online

Las compras online no funcionan igual que en tienda física, tiene hasta 14 días para devolver un producto sin dar explicaciones y además te devolverán todo el dinero.

Evita las compras impulsivas

Haz una lista, piensa qué necesitas realmente y compara de nuevo antes de realizar la adquisición.

No es oro todo lo que reluce

La OCU recuerda que lleva años detectando la inflación de precios en muchas tiendas antes de Black Friday para simular descuentos. Por eso, recomienda seguir de cerca los precios reales de los productos.

Muchas ofertas no son reales

La OCU lleva años siguiendo la evolución de los precios desde antes de Black Friday y aseguras que las rebajas que se ofrecen no son auténticas, y en ocasiones el precio ya estaba más bajo semanas antes. Por ello, recomiendan a los consumidores mantenerse alertar y consultar comparadores para comprobar si el descuento es real.