Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, sobre la nueva regulación del alquiler en España: "Se acabó alquilar habitaciones en 2026"

A día de hoy, no es una novedad que muchas personas, sobre todos quienes residen en las grandes ciudades, recurran al alquiler por habitaciones. Esta es, sin duda, la opción más económica para todos los que se independizan por primera vez, o que simplemente se encuentran perdidos a la hora de buscar piso.

Sin embargo, esta alternativa también suele conllevar sus riesgos, ya sea desde impago del alquiler, intentos de estafa u okupación, e incluso subarrendamientos ilegales. Es por ello que Sergio Gutiérrez, experto en el mercado inmobiliario, nos habla de la nueva medida que ha impuesto el Gobierno de España para regular el alquiler de habitaciones.

Límites al arrendamiento de habitaciones

Gutiérrez insiste en que esta medida afecta a una gran parte de los usuarios, ya sean arrendadores o arrendatarios: "tanto si eres inquilino que realquila habitaciones, como propietario que las alquila, o te dedicas al rent to rent"

En este sentido, el Ejecutivo habría llegado a un acuerdo para limitar el alquiler por habitaciones. Además, debemos tener en cuenta que esta medida tendría efecto en todo el territorio nacional, con especial énfasis en las zonas tensionadas.

De hecho, es en estas zonas donde la oferta de vivienda no es suficiente para satisfacer los niveles de demanda, que aumentan cada año. Este hecho supone grandes disputas entre los usuarios del mercado de la vivienda y quienes se encargan de su regulación.

En lo que respecta a la actuación del Gobierno, se ha llevado a cabo la implementación de una serie de medidas enfocadas a la estandarización del alquiler, limitando así la modalidad del arrendamiento por habitaciones:

Límite de precios al alquiler

al alquiler La suma de las habitaciones no podrá superar el precio de índice

La medida afectará, en su mayoría, a las zonas tensionadas

Limitación de todo tipo de cuotas, servicios, cánones , entre otros

, entre otros El cobro de honorarios correrá a cargo del propietario

correrá a cargo del propietario Se impondrá un límite a la fianza

El alquiler temporal también sufrirá algunas restricciones

¿La muerte del alquiler por habitaciones?

Ahora bien, si nos centramos en los principales problemas que plantea esta regulación, todos los involucrados pueden salir perjudicados. Los primeros afectados serían los pequeños inversores o quienes se dedican al rent to rent, ya que su fuente de ingresos se vería limitada, así como su capacidad para pagar la hipoteca del inmueble.

Pero, sin duda, quienes peor parados salen con esta medida son los inquilinos, y en concreto, los que perciben ingresos más bajos. Hasta ahora, para todos ellos el alquiler de habitaciones había supuesto un salvavidas, ya que, como explica Gutiérrez "quien no podía pagar un piso, se iba una habitación".

De esta forma, una medida que, pese a sus intenciones iniciales de regulación de los alquileres, termina por convertirse en un obstáculo para los inquilinos. En concreto para todos aquellos que poseen unos bajos recursos, que los limitan en su búsqueda de una vivienda asequible.