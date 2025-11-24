El SEPE busca trabajadores para teletrabajar y conciliar: sueldos de hasta 50.000 euros

El coronavirus ha traído muchos cambios en nuestro país y, sin duda, uno de ellos fue la consolidación del teletrabajo. Lo que comenzó como una medida excepcional durante la pandemia del covid-19 se ha consolidado como una modalidad habitual en muchos sectores, especialmente en aquellos relacionados con la tecnología, la comunicación, la administración o la educación.

Las empresas han aprendido que la productividad no depende tanto del espacio físico como de la organización, la motivación y las herramientas digitales. Hoy, el trabajo remoto se integra en los modelos mixtos, donde los empleados combinan jornadas presenciales con días de trabajo desde casa. Este cambio ha impulsado nuevas competencias: la gestión del tiempo, la autonomía, la comunicación digital y la capacidad para coordinar equipos a distancia.

Una de las principales ventajas del teletrabajo es su impacto positivo en la conciliación de la vida laboral y personal. Permite ajustar los horarios a las necesidades familiares, eliminar desplazamientos y aprovechar mejor el tiempo libre. Para muchos trabajadores, poder estar cerca de sus hijos o atender responsabilidades domésticas sin renunciar al desarrollo profesional ha supuesto un avance real.

Ofertas del SEPE de teletrabajo

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuenta con su propio portal de ofertas de trabajo, Empléate, donde se ofrecen miles de puestos que se pueden consultar de forma sencilla, directa y gratuita.

Gracias a sus filtros puedes afinar la búsqueda y establecer los criterios que consideres para encontrar un empleo. En este caso hemos seleccionado aquellas que admiten teletrabajo y nos arroja un resultado de 117 ofertas de empleo. Cabe destacar que estos puestos pueden ser de teletrabajo al 100 % o en un formato mixto en los que sea una parte presencial y otra online.

Estos son algunos de los que hemos seleccionado: