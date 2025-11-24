Sàmper desvela que la UE negocia un pacto comercial con Australia e insta a la industria agroalimentaria a explorar ese mercado

La Unión Europea ha iniciado conversaciones para tratar de sellar un acuerdo comercial con Australia, lo que abrirá una más que interesante oportunidad para las empresas exportadoras catalanas, especialmente para las del sector agroalimentario, según ha anunciado el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper. "Es un país que conoce y valora muy positivamente la producción catalana, especialmente la de porcino, en la que somos referentes", aseguró Sàmper en el foro L'Aparador del Food Retail, al que el viernes asistieron más de 300 representantes de la industria alimentaria.

Las conversaciones entre la UE y Australia para establecer un acuerdo de libre comercio empezaron ya en 2018 y tenían que haberse cerrado en 2023, sin embargo, discrepancias sobre algunos productos, en particular sobre la carne de ovino y de bovino, hicieron que finalmente el gobierno australiano no firmara el pacto. Las últimas noticias, ha señalado el conseller de Empresa, apuntan a que el acuerdo se está volviendo a negociar, lo que podría abrir las puertas de ese país a las exportaciones europeas.

"En un momento en el que parecía que la política arancelaria de Estados Unidos iba a debilitar la capacidad exportadora de las empresas catalanas, lo que hemos de hacer es explorar esos nuevos mercados, los del sudeste asiático, pero también el australiano", animó Sàmper a los responsables de las compañías adheridas al Clúster Food Retail Catalunya, que agrupa a unas 80 compañías e instituciones representativas de toda la cadena de valor.

6.000 millones para atraer inversión extranjera

Sàmper, que destacó que Catalunya es la quinta región europea que más empresas internacionales capta y la octava en términos de capital invertido, recordó a los participantes en el foro los planes previstos en la nueva Estrategia de Captación de Inversión Extranjera en Catalunya 2026-2030, con la que se espera recibir un impacto de unos 6.000 millones de euros y crear alrededor de 45.000 nuevos empleos. Si se alcanza el objetivo marcado, en 2030 Catalunya habría aumentado en un 27% el número de compañías internacionales con presencia en su territorio y en más del 60% la inversión realizada y los puestos de trabajo creados respecto a los resultados del último quinquenio.

Pero además, prosiguió el titular de Empresa i Treball, para las empresas catalanas que ya están vendiendo en mercados extranjeros se han habilitado "campañas para internacionalizar muy potentes", como la anunciada el pasado septiembre por el president de la Generalitat, Salvador Illa, con ayudas para que unas 2.000 firmas empiecen a vender sus producciones fuera de España, lo que permitiría alcanzar la cifra de 20.000 compañías exportadoras para el final de legislatura.

Socio estratégico

En 2024, Australia ocupó el vigésimo puesto entre los socios comerciales más importantes de la UE en materia de comercio de mercancías (con un 1% del comercio total de la UE), mientras que la UE fue el tercer socio comercial más importante de Australia, después de China y Japón (con un 8,6% del total). El comercio total de mercancías ascendió a 49.400 millones de euros en 2024 (con un superávit de la UE de 27.900 millones de euros), según datos recogidos por la Comisión Europea. Las importaciones de mercancías de la UE procedentes de Australia consistieron principalmente en productos minerales y vegetales. Sus principales exportaciones a Australia consistieron en maquinaria y aparatos, equipos de transporte y productos químicos.