Por motivos de agenda
La reunión entre Trabajo y los agentes sociales sobre los permisos de fallecimiento prevista para este martes se cancela
La reunión, que se intentará volver a agendar lo antes posible, buscaba que patronal y sindicatos abordaran la propuesta de Trabajo
EFE
La reunión inicialmente prevista para mañana con los agentes sociales para avanzar en la ampliación del permiso por fallecimiento se ha cancelado por motivos de agenda, según señalan fuentes del Ministerio de Trabajo.
La reunión, que se intentará volver a agendar lo antes posible, buscaba que patronal y sindicatos abordaran la propuesta de Trabajo para ampliar el permiso por fallecimiento desde los dos días actuales (cuatro si es necesario trasladarse) hasta los diez días hábiles.
En la anterior reunión, la CEOE rechazó la propuesta del Gobierno de ampliar este permiso de fallecimiento por el coste, a su juicio, inasumible para las empresas y se esperaba que llevara una propuesta con sus planteamientos a esta próxima mesa.
Así lo explicó la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, al término de esa mesa de negociación.
Fuentes de la CEOE no hicieron comentarios sobre el contenido de la negociación, más allá de que seguirían trabajando.
Los sindicatos esperan que la patronal presente una propuesta "con responsabilidad y predisposición al acuerdo" o instarán al Gobierno a que legisle.
La propuesta de Trabajo también recoge un nuevo permiso para cuidados paliativos que tendrá una duración de hasta 15 días, así como un nuevo permiso para acompañar a una persona cuando vaya a recibir la eutanasia, que consistirá en un día, aquel en el que se administre.
