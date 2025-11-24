Recaudación de impuestos
La recaudación de impuestos en España alcanzará máximos históricos en 2025 y 2026
El Ministerio de Hacienda estima en más de 350.000 millones los ingresos fiscales del año 2025
La recaudación del Tributo Metropolitano del área de Barcelona caerá en 40 millones tras una reforma fiscal
Según declaraciones oficiales de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las previsiones de recaudación para finales de año se situarán "por encima de los 325.000 millones de euros". Por otro lado, se ha hecho hincapié en que, de cara a 2026, los impuestos supondrían el 8,5% del total de los ingresos del Estado.
Estos datos se ajustarían al techo de gastos fijado previamente por el Ejecutivo, representando unas cifras de aproximadamente 352.625 millones de euros. En términos de población, cada ciudadano aportaría en 2025 una media de 6.573 euros, lo que representa un aumento interanual del 9,5%.
Tendencias de la tributación fiscal
En términos de recaudación de impuestos, los datos nos muestran una tendencia creciente de la tributación desde el año 2017, a excepción del bajón puntual de 2020, donde se observa un salto abrupto a partir del año 2021, con aumentos de 4.804 euros (+14,9%).
Por otro lado, en cuanto a 2023 y 2024, la subida de ingresos empieza a estabilizarse, con 5.712 euros más en el primer año (+5,3%), y 6.127 más en el segundo (+7,3%). Además, como hemos mencionado anteriormente, en el año 2025, las aportaciones fiscales vuelven a aumentar, esta vez en 6.573 euros (+9,5%), estableciéndose como la cifra más alta de los últimos años.
¿Dónde se aprecia más el aumento de los impuestos?
En vista de los datos positivos de la tributación fiscal, es evidente pensar en quiénes son los que más beneficio sacan de todo ello. A nivel general, en lo que respecta a los recientes aumentos de impuestos en España, a todos los ciudadanos les pueden surgir dudas acerca de cuánto dinero supone cada impuesto en la recaudación total.
Si bien es cierto que el alza de ingresos es consecuencia directa del aumento general en todos los tipos de impuestos, debemos tener en cuenta, sobre todo, la recaudación derivada de los impuestos directos:
- El IRPF se convierte en el principal motor de recaudación. Según fuentes oficiales, los ingresos percibidos en el año 2024 por este impuesto, habrían ascendido hasta los 129.408 millones de euros.
- El Impuesto sobre Sociedades registra ganancias de 39.096 millones en 2024, gracias a la mejora de los resultados empresariales, que presentan cuatro años consecutivos de tasas superiores al 10% después de la recuperación económica tras la pandemia.
- El IVA percibirá cifras de 90.541 millones de euros en el año 2024. Además, estimaciones oficiales nos hablan de unos 75.090 millones recaudados en los primeros nueve meses de 2025.
- Ya por último, en cuanto a los Impuestos Especiales, la recaudación se establece en los 22.128 millones en el período de 2024. Estos datos se ven impulsados por las cifras percibidas mediante los impuestos de electricidad, hidrocarburos, tabacos, e incluso la carga sobre los envases de plásticos no reutilizables.
