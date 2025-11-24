Veolia capta el 40% de las ayudas a empresas privadas del Perte de digitalización del agua

Veolia capta el 40% de las subvenciones concedidas al segmento privado —más del doble que su competidor más cercano— del PERTE de digitalización del agua, según ha informado en un comunicado la multinacional francesa. En total, 76 millones de euros en ayudas, distribuidos en 17 proyectos estratégicos por valor de más de 109 millones de euros, contando la cofinanciación aportada por las administraciones locales.

A estas cifras hay que añadir la ejecución de actuaciones de otras beneficiarias, que han confiado a las filiales tecnológicas del grupo para realizar diversas actuaciones de sus proyectos por un total agregado de 23 millones de euros. La empresa, además, ha participado en agrupación con varios ayuntamientos a través de entidades públicas del agua, como es el caso del Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA) en el proyecto D’Aua.

El PERTE de digitalización del agua se desarrolla en cuatro líneas: mejora de la gobernanza del agua, digitalización de organismos de cuenca, ayudas a usuarios urbanos, agrícolas e industriales, y formación e innovación en competencias digitales. Y cuenta con una dotación de 1.940 millones de euros de inversión pública directa proveniente de los fondos europeos Next Generation EU.

El total de actuaciones de las operadoras del grupo Veolia beneficiarán a 6,2 millones de habitantes de 209 municipios, ofreciendo las ventajas de la digitalización del agua tanto en grandes ciudades como Barcelona o Alicante, como en provincias afectadas por la despoblación como Ourense o Badajoz, según explica la compañía. Y su objetivo es optimizar la eficiencia operativa, la toma de decisiones basada en datos y el cumplimiento de las normativas medioambientales mediante tecnologías innovadoras en todas las etapas del ciclo del agua.

Catalunya recibe 19 millones

Los proyectos están presentes en Asturias, Baleares, Catalunya, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y Canarias. En particular en Catalunya, el grupo ha obtenido una financiación de 19 millones de euros para cuatro proyectos cuyo importe total supera los 30 millones de euros, y que se llevarán a cabo en 46 municipios. Estas actuaciones beneficiarán a casi 4 millones de habitantes y permitirán la generación de 250 empleos.

Entre estos proyectos, se encuentra el PERTE Ressona, promovido por Aigües de Barcelona, junto al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Agencia Catalana del Agua (ACA), que permitirá mejorar la eficiencia operativa del ciclo integral del agua, marcándose como objetivo reducir un 8% las emisiones de gases de efecto invernadero, un 5% la huella hídrica y un 9,5% en el consumo de energía del servicio metropolitano.

Los otros tres proyectos financiados en Catalunya (A-MEDI en 8 municipios del Alt Penedès, Garraf y Alt Camp; E-READAPTA en Rubí; y FLOW en Sabadell), promovidos por Agbar y Aigües Sabadell, transformarán la gestión del ciclo del agua mediante tecnologías avanzadas, inteligencia artificial e instrumentación de última generación para reforzar la resiliencia hídrica y afrontar los riesgos climáticos. Además de buscar garantizar la transparencia y el acceso a la información para mejorar la gobernanza del agua y la sensibilización ciudadana.

Entre los principales objetivos de los proyectos catalanes destacan: reducir el agua no contabilizada más del 16% en el caso de Rubí y 10% en los municipios del PERTE A-MEDI; incrementar un 270% los recursos hídricos no convencionales en Sabadell para reducir la presión sobre el Ter; disminuir el consumo eléctrico anual en más del 25% de media; y contribuir a la descarbonización de los municipios mediante la instalación de fuentes renovables.