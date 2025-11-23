José Elías, empresario multimillonario: "La Sirena cuesta 300.000 euros y solo saco 30.000 euros de beneficio al año"

El empresario José Elías ha compartido una publicación en su cuenta de X donde comenta cuánto le cuesta montar un supermercado y los beneficios que le genera.

Elías es el dueño de la cadena de supermercados de congelados La Sirena y cuenta con un patrimonio total que supera los 600 millones de euros.

Inversión inicial

En una de sus últimas publicaciones en sus redes sociales, el empresario catalán ha revelado que montar un supermercado de ‘La Sirena’ le cuesta 300.000 euros.

"La Sirena cuesta 300.000 euros y solo saco 30.000 euros de beneficio al año", comienza diciendo Elías.

El multimillonario también ha comentado los gastos y riesgos a los que se enfrenta al abrir una nueva tienda. “Invierto 300.000 euros. Contrato a cuatro personas. Sé que una de cada diez tiendas acabará cerrando. Y que, de media, el 7% de los empleados estará de baja (y seguiré pagando sus sueldos)”, explica Elías.

Cuando les hago esa pregunta, la mayoría dice que no.

Y lo entiendo.



Con esos 300.000 €… — Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) November 17, 2025

Beneficios anuales

Ante esta situación, puede haber gente que no entienda cómo invierte tanto dinero para obtener un beneficio de tan solo 30.000 euros.

El empresario explica que la inversión es incomprensible hasta que se suman los beneficios de los 300 supermercados que tiene abiertos y obtiene de beneficio 9 millones de euros anuales.

Entonces la gente se pregunta que para qué necesita ganar tanto dinero.

“Para poder asumir 300 inversiones de 300.000 €, gestionar 1.200 personas y resolver 300 problemas distintos cada día”, responde Elías.

El dueño de ‘La Sirena’ cierra la publicación con la reflexión de que “detrás de cada euro de beneficio hay riesgo, estrés y decisiones difíciles”.