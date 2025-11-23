Compra de viviendas
Quique Escrivá, inversor inmobiliario, sobre la compra de viviendas por Telegram: "Mucho ojo, y mirad siempre quien hay detrás..."
El mercado inmobiliario da un giro de 180 grados: 'la nueva moda de vender viviendas por redes sociales'
Picas de la Rosa desafía al mercado con 600 viviendas en alquiler de larga duración en Barcelona
Hoy en día, con todo el proceso de digitalización que ha sufrido el mercado económico, no es de extrañar que las formas tradicionales de compraventa de inmuebles se vean modificadas en su mayoría. Y no es de extrañar que se haya vuelto una práctica cada vez más común la venta de viviendas a través de redes sociales, tales como Instagram o Telegram, o mediante plataformas de vídeo como Youtube.
En vista de esta moda, son numerosos los casos de estafas que han surgido, ya que no todos buscan anuncios inmobiliarios en medios de venta oficiales, o por lo menos, fiables. Es por ello que Quique Escrivá, inversor inmobiliario, nos da su opinión acerca de estos casos tan curiosos de 'compras de viviendas por Telegram'.
En primer lugar, lo más importante debe ser siempre informarse de qué persona o empresa está detrás del anuncio inmobiliario, asegurándonos de que los encargados estén cualificados para llevar a cabo la venta.
En cuanto a los valores de un buen agente inmobiliario, el experto defiende la profesionalidad como un punto clave a la hora de recurrir a la venta de una vivienda. Además, para este resulta esencial el acompañamiento y asesoramiento al cliente durante todo el proceso de venta.
Las estafas más comunes cuando se vende una vivienda de forma online
En estos casos de ventas de casas en línea, los expertos siempre aconsejan una cosa: prudencia. En este sentido, lo más importante es navegar en sitios oficiales especializados en la venta de inmuebles.
El portal web inmobiliario Idealista nos ilustra en este mundo de los fraudes online y cómo poder evitarlos. De hecho, ha señalado los intentos de fraudes más frecuentes:
- El timo del cheque
- Princesa de Burkina Faso
- El inversor internacional
- El soldado americano
- Phising y Smishing
- Suplantación de la identidad de Idealista (por email o por teléfono)
En general, los expertos aconsejan que evitemos las ofertas de compra en las que nos propongan pagar elevadas sumas de dinero, y todo ello bajo condiciones de transferencia demasiado informales y rápidas. Es en este momento cuando deben saltar todas las alarmas, y así ser precavidos frente a un posible intento de estafa.
- Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
- Encendido de las luces de Navidad en Barcelona, hoy en directo: hora, afectaciones al tráfico y espectáculo en Paseo de Gracia
- Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
- Una denuncia cada ocho minutos: la Guardia Urbana de Badalona comienza a multar el mal uso de los patinetes eléctricos
- Telefónica ‘corona’ al Atleti con una pantalla circular de última generación de 2.000 metros cuadrados en lo más alto del estadio
- ¿Cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido? David Jiménez, abogado y economista, aclara los plazos
- El nuevo local de moda de L’Hospitalet: 1000 m² con el arcade y las recreativas que triunfan en Asia
- Barcelona vive un encendido de luces multitudinario con miles de personas abarrotando el paseo de Gràcia