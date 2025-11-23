Quique Escrivá, inversor inmobiliario, sobre la compra de viviendas por Telegram: "Mucho ojo, y mirad siempre quien hay detrás..."

Hoy en día, con todo el proceso de digitalización que ha sufrido el mercado económico, no es de extrañar que las formas tradicionales de compraventa de inmuebles se vean modificadas en su mayoría. Y no es de extrañar que se haya vuelto una práctica cada vez más común la venta de viviendas a través de redes sociales, tales como Instagram o Telegram, o mediante plataformas de vídeo como Youtube.

En vista de esta moda, son numerosos los casos de estafas que han surgido, ya que no todos buscan anuncios inmobiliarios en medios de venta oficiales, o por lo menos, fiables. Es por ello que Quique Escrivá, inversor inmobiliario, nos da su opinión acerca de estos casos tan curiosos de 'compras de viviendas por Telegram'.

En primer lugar, lo más importante debe ser siempre informarse de qué persona o empresa está detrás del anuncio inmobiliario, asegurándonos de que los encargados estén cualificados para llevar a cabo la venta.

En cuanto a los valores de un buen agente inmobiliario, el experto defiende la profesionalidad como un punto clave a la hora de recurrir a la venta de una vivienda. Además, para este resulta esencial el acompañamiento y asesoramiento al cliente durante todo el proceso de venta.

Las estafas más comunes cuando se vende una vivienda de forma online

En estos casos de ventas de casas en línea, los expertos siempre aconsejan una cosa: prudencia. En este sentido, lo más importante es navegar en sitios oficiales especializados en la venta de inmuebles.

El portal web inmobiliario Idealista nos ilustra en este mundo de los fraudes online y cómo poder evitarlos. De hecho, ha señalado los intentos de fraudes más frecuentes:

El timo del cheque

Princesa de Burkina Faso

El inversor internacional

El soldado americano

Phising y Smishing

Suplantación de la identidad de Idealista (por email o por teléfono)

En general, los expertos aconsejan que evitemos las ofertas de compra en las que nos propongan pagar elevadas sumas de dinero, y todo ello bajo condiciones de transferencia demasiado informales y rápidas. Es en este momento cuando deben saltar todas las alarmas, y así ser precavidos frente a un posible intento de estafa.