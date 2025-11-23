Informe laboral
La Seguridad Social borra 18 años de su cotización y le niega la jubilación anticipada
La mujer asegura acumular más de 40 años trabajados, pero los informes no dicen lo mismo
Cómo solicitar el informe de vida laboral en el SEPE: ¿Por qué es importante y cómo obtenerlo?
Los autónomos recelan de la subida de cuotas: "Si cuesta llegar a final de mes, ¿cómo voy a pensar en mi pensión?"
Zoe Campos Corral
Se llama Carme Canet i Capeta, es catalana y está viviendo una auténtica pesadilla. ¿El motivo? Pedir la jubilación anticipada.
Canet lleva más de cuatro décadas ejerciendo de periodista cultural y quiere tramitar su jubilación de forma adelantada.
El problema es que, antes de pedirla, quiso conocer la cantidad de pensión que recibiría y, a raíz de eso, se llevó una sorpresa muy desagradable, según explica en una carta remitida a la emisora de radio catalana Rac1.
Una diferencia de 11 años
La periodista asegura haber cotizado 41 años y 10 meses. Por eso, el desconcierto comenzó con el primer informe oficial, que aseguraba que Canet tan solo había cotizado 27 años.
Ante esta situación, la mujer solicitó un segundo informe, alegando que trabajaba bajo el régimen de artistas. En esta ocasión, el informe le asignaba cotizaciones correspondientes a 36 años, cuando, para que se te conceda la jubilación anticipada, se requieren 38 años de cotización.
A la tercera no va la vencida
Nuevamente, la periodista volvió a pedir un tercer informe para intentar recuperar su cotización real, ya que del primer informe al segundo había una diferencia de 11 años.
Aun así, la tercera no fue la vencida, y la impotencia de Carme se hizo todavía más grande: “El tercer funcionario que contó mi vida laboral contó 23 años trabajados. ¡Son 13 años de diferencia con el segundo informativo, y solo en la última empresa he trabajado 26 años!”.
El resultado es un caos administrativo: tres informes oficiales, tres números diferentes y todos ellos equivocados, según su versión.
Derecho invalidado
En consecuencia, su derecho a una jubilación anticipada queda invalidado y la dejan en situación de “parada” administrativa: “Ahora tengo denegada la jubilación y, mientras espero la respuesta del recurso, ni cotizo ni cobro. Aquí tenéis mi angustia”.
Este caso pone de manifiesto una situación que no es aislada. Distintos portales web hablan sobre los errores que podemos encontrar en la vida laboral y el impacto directo en nuestras pensiones.
Si tú también has encontrado errores en tus informes, puedes modificar tu vida laboral de forma online y aumentar así la cotización en la Seguridad Social.
