Esto es todo lo que debes saber acerca de tus deudas, según Richard Gracia: "hay deudas que pueden ser buenas"

A día de hoy, muchos relacionan la deuda con una situación más bien negativa, y generalmente con los problemas o incluso con la ruina. Algunos entienden la deuda como una obligación que adquirimos tras realizar un pago o una devolución. Un buen ejemplo de ello sería la concesión de préstamos para financiar la compra de un coche o una hipoteca.

Es por ello que Richard Gracia en su libro 'El Método Rico' se ha encargado de aclararnos que no todas las deudas suponen un perjuicio. Según este, también hay deudas que pueden ser buenas, ya que, como bien afirma "todo depende del uso que le demos… Porque, incluso, ¡te puede hacer ganar dinero!"

Qué tipos de deuda existen

A grandes rasgos, el autor identifica diferentes tipos de deudas, en función de numerosos factores. Uno de ellos podría ser quien emite la deuda, distinguiendo entre deuda pública y privada. En otros casos, también el tipo de garantía ofrecida es importante, surgiendo así la deuda garantizada y no garantizada.

En este caso, lo más importante para el experto sería la finalidad de la deuda como tal. Y es aquí donde diferenciamos entre deuda buena y deuda mala. En el caso de la primera, es sencilla de entender: es aquella contraída para realizar una inversión en un bien o negocio, que a su vez vaya a reportarnos ingresos o beneficios futuros. A esta también se la conoce como deuda de inversión o apalancamiento.

Por otro lado, nos encontramos con el caso opuesto, la conocida 'deuda mala'. Esta es la que se utiliza para pagar bienes o servicios no necesarios, aquellos que no nos ofrezcan ningún ingreso o beneficio:

Deuda ficcional : Se produce cuando nuestros gastos son superiores a nuestros ingresos.

: Se produce cuando nuestros gastos son superiores a nuestros ingresos. Deuda hormiga : Consiste en adquirir pequeñas deudas de forma continua. Al no ser gastos demasiado altos, no le damos importancia y se van acumulando, teniendo un efecto de bola de nieve.

: Consiste en adquirir pequeñas deudas de forma continua. Al no ser gastos demasiado altos, no le damos importancia y se van acumulando, teniendo un efecto de bola de nieve. Deuda de subsistencia: Tipo de deuda adquirida para llegar a fin de mes. En este caso, se suele contraer cuando se está en problemas económicos o hay escasez.

Casi un 50% de los españoles tiene deudas

Según los datos del IV Observatorio KRUK, se estima que un 46% de la población española posee algún tipo de deuda. Esta cifra se estabiliza con respecto al año anterior, en el que se situó con un 45%. El estudio nos habla de una caída de las personas endeudadas con impagos, situándose en un 32%, como la cifra más baja de la historia.

A su vez, el importe medio de la deuda se establecería en 36.817 euros, con un 1,6 de media por persona. Por último, si nos referimos a aspectos más psicológicos, el 81% de los encuestados se encuentra motivado a pagar sus deudas, aunque el 44% admite haber sufrido estrés por su situación financiera personal.

En general, los datos nos muestran que la mitad de los encuestados considera tener deudas como algo normal, mientras que un 19% siente culpa y otro 19% vergüenza por haber contraído estas.