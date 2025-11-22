DESAFÍO VIVIENDA EN 12 MESES
¿Quién es quién en el sector promotor español?
Las promotoras y las administraciones públicas son los principales agentes de un mercado que desarrolla al año 100.000 viviendas
Promotoras, patronales, administraciones públicas y propietarios de suelo son los principales agentes de un sector promotor, que desarrolla al año alrededor de 100.000 viviendas, una cifra muy lejana a la que llegó a producir en los años de la burbuja. Pero, ¿quién es quién en este mercado?
Patronales
Xavier Vilajoana, presidente de APCEspaña
La Asociación de Promotores y Constructores de España es la principal patronal del sector promotor, que aglutina a las principales agrupaciones regionales. Es la encargada de mantener la interlocución con el Ministerio de Vivienda y actualmente está presidida por Xavier Vilajoana, presidente también de la Associació de Promotors de Catalunya.
Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) es la patronal de referencia en Madrid, con una fuerte influencia nacional, que representa a la mayoría de las principales compañías del sector promotor. Fue fundada en 1977.
Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) es la patronal cúpula de la construcción en España, agrupa a la práctica totalidad de las organizaciones empresariales del sector y representa a toda la actividad, por un lado a los promotores, pero también a constructoras. Su principal foco está en la atracción de talento al sector de la obra.
Grandes promotoras y dueños de suelo
Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes
Neinor Homes aspira a ser la mayor promotora de España. Actualmente, esta compañía cotizada en bolsa tiene cerca de 11.000 viviendas en desarrollo en diferentes fases de gestión, pero esta cifra se disparará por encima de las 40.000 casas cuando culmine la compra que tiene en marcha sobre su rival Aedas Homes a través de una oferta pública de adquisición (opa).
David Martínez, CEO de Aedas Homes
Aedas Homes es la promotora más grande de España por volumen de ingresos, más de 1.156 millones de euros, y por número de viviendas entregadas, 5.200 en su último ejercicio fiscal. Cotizada en bolsa, se completará la adquisición por parte de Neinor Homes en las próximas semanas.
Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa
Metrovacesa es otra de las grandes promotoras del país. Participada mayoritariamente por Banco Santander, el magnate mexicano Carlos Slim y BBVA, esta empresa también cotizada tiene en diferentes fases de desarrollo 7.548 viviendas en más de un centenar de promociones.
Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Vía Ágora
Vía Ágora es una de las promotoras de referencia del sector. Su presidente, Gómez-Pintado, fue presidente de la patronal madrileña y nacional durante cerca de una década. En su historial figura, primero, la venta de la promotora familiar Agofer antes del estallido de la burbuja y, mas tarde, la fundación y desinversión de Vía Célere.
Francisco Pérez, CEO de Culmia
Culmia es otra de las promotoras de referencia, la antigua inmobiliaria de Banco Sabadell, ahora propiedad del fondo Oaktree. Se trata adicionalmente de una de las compañías más activas en la construcción de viviendas en alquiler asequibles, con más de 5.000 en marcha de la mano de diferentes administraciones públicas.
Héctor Serrat, CEO de Vía Célere
Vía Célere gestiona una cartera de suelo para unas 13.500 viviendas y está entre las más grandes del sector. Controlada por el fondo Värde Partners, en su último ejercicio finalizó las obras de cerca de 2.300 casas e ingreso 570 millones de euros.
Carlos Slim, accionista de Realia y Metrovacesa
Realia es una de las promotoras históricas, antes propiedad de FCC, constructora de la familia Koplowitz. Tras la crisis acabó en manos del magnate mexicano Carlos Slim, que poco a poco ha ido ampliando su presencia en este mercado, principalmente con la compra de una participación de referencia en Metrovacesa y con la adquisición casi total de Realia.
Rafael González-Cobos, presidente de Grupo Ferrocarril
Grupo Ferrocarril es una de las supervivientes al 'tsunami' de 2008. Actualmente es uno de los promotores más activos, especialmente en el segmento de la vivienda protegida y asequible, tanto en venta como en alquiler, especialmente en la Comunidad de Madrid.
Administraciones públicas
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es el principal legislador a nivel nacional, desde lo que involucra el suelo hasta todo lo que tiene que ver con las partidas destinadas a subvenciones. Su papel es especialmente relevante por la elaboración del próximo Plan Estatal de Vivienda 2025-2030, que elegirá como se distribuyen los fondos y que parte va al sector promotor.
Leire Iglesias, directora general de Sepes
Sepes está llamado a ser el gran casero estatal y parte de estas viviendas que pretende alquilar a precios asequibles tendrán que ser desarrolladas sobre suelos de su propiedad, lo que le convierte en un actor de primer orden en el sector promotor nacional.
Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid es un agente relevante en materia de la promoción de vivienda. En los últimos meses ha impulsado regulaciones novedosas e innovadoras en materia urbanística para impulsar la construcción de viviendas, como una ley para permitir cambiar el uso de edificios de oficinas en vivienda protegida en alquiler.
Sílvia Paneque, consejera de Territorio, Vivienda y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya
La Generalitat de Catalunya representa una de las dos corrientes en política de vivienda. Esta región ha apostado por incrementar la oferta de inmuebles, especialmente en el mercado asequible, e incluir controles y restricciones en los alquileres.
Economistas de referencia
José García Montalvo, catedrático de economía de la Universidad Pompeu Fabra
García Montalvo es uno de los economistas académicos de referencia por sus numerosos estudios relacionados con el mercado de la vivienda y la financiación inmobiliaria, cuya opinión es referencia en el sector promotor.
Judit Montoriol, economista jefa de CaixaBank Research
Montoriol publica periódicamente los informes más completos sobre el mercado residencial, además de que es una de las voces más escuchadas sobre las previsiones a la hora de proyectar la evolución futura del mercado promotor.
