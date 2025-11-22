¿Quién es quién en el sector promotor español?

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es el principal legislador a nivel nacional, desde lo que involucra el suelo hasta todo lo que tiene que ver con las partidas destinadas a subvenciones. Su papel es especialmente relevante por la elaboración del próximo Plan Estatal de Vivienda 2025-2030, que elegirá como se distribuyen los fondos y que parte va al sector promotor.