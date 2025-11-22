Plan piloto de la Generalitat para revitalizar el comercio en núcleos históricos

La Generalitat ha decidido poner en marcha una prueba piloto para impulsar el comercio en los centros históricos de distintas ciudades catalanas. Los departamentos de Territori y Empresa se han aliado para lanzar un proyecto que pretende integrar los comercios en la planificación urbanística. La prueba contará con una dotación inicial de 800.000 euros que se enmarcan dentro de la Llei de Barris i Viles y se desplegará en una docena de capitales de comarca.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, y el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, han firmado este sábado en un acto celebrado en Vilafranca del Penedès el acuerdo que permitirá lanzar esta prueba piloto, que tiene por objetivo último la coordinación de los trabajos de planificación urbanística con las necesidades del comercio.

El acuerdo permitirá la implementación de actuaciones de mejora de la actividad comercial y la regeneración de los centros históricos de 12 capitales de comarca, como son Amposta, Balaguer, Berga, Figueres, Igualada, Manresa, Olot, la Seu d'Urgell, Tortosa, Valls, el Vendrell y la propia Vilafranca del Penedès. Cada uno de estos municipios recibirán una subvención de entre 40.000 y 80.000 euros para poder desarrollar herramientas urbanísticas que garanticen la vitalidad comercial de sus centros históricos.

Dinamizar plantas bajas

El acuerdo incluye también la creación de un espacio cooperativo para el diseño de actuaciones conjuntas de dinamización comercial en planta baja, con el objetivo de promover la cooperación entre entidades, comercios y administración, y para impulsar iniciativas adaptadas a las necesidades de cada barrio.

En los últimos años, y a raíz del boom del comercio 'online' y de la subida de los alquileres, decenas de tiendas emblemáticas han bajado sus persianas en distintos puntos de la geografía catalana, en un fenómeno que el Govern quiere ahora combatir.