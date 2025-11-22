Jubilación sin penalización: qué pensionistas pueden verse afectados

En ciertas ocasiones, algunas personas se ven obligadas a jubilarse de forma anticipada. Pero en otras, esta opción es totalmente voluntaria. Lo cierto es que, en ambos casos, la Seguridad Social aplica unos coeficientes reductores, es decir, unas penalizaciones por jubilarse antes, basándonos en diferentes variables como el número de años cotizados, el tipo de jubilación o la cantidad de meses que se ha adelantado.

Años cotizados para la totalidad

En España, en caso de querer obtener la totalidad de tu pensión contributiva, debes haber cotizado un total de 38 años y seis meses o más. En este contexto, la edad de jubilación puede ser 65 años. Sin embargo, si has cotizado menos que ese periodo, la edad de jubilación aumentará (en 2025 se sitúa a 66 años y 8 meses).

Hasta aquí todo bien. El problema se presenta cuando hay personas que antes de llegar a la edad legal de jubilación ya han cotizado más de 40 años. A continuación, ellos se acogen a su derecho de jubilarse anticipadamente y, por ende, el Estado también aplica en su situación unos coeficientes reductores.

Coeficientes máximos

Estos son los coeficientes máximos que se aplican cuando se acumulan más de 40 años cotizados y se solicita la jubilación 24 meses antes de la edad de jubilación.

Entre 38,5 años y menos de 41,5 años cotizados equivalen a una reducción del 19% sobre el total de la pensión.

sobre el total de la pensión. Más de 41,5 años suponen unos reductores del 17% sobre la pensión total.

sobre la pensión total. En caso de acumular más de 44 años y seis meses de cotización, la pensión correspondiente se verá penalizada un 13%.

Tal como reflejan estos números cuanto mayor es la cotización, menores son los reductores.

Existe una pensión máxima

Cabe destacar que, si ya se han aplicado los coeficientes reductores por solicitar la jubilación anticipada y, aun así, la pensión supera el importe máximo que se puede recibir, se aplicará otro recorte para no superar la pensión máxima.

Por tanto, si te jubilas antes y tu pensión sigue siendo demasiado alta, te será rebajada de nuevo para que no excedas el máximo que se estipula por ley. Actualmente, esta pensión máxima se sitúa en 3.267,55 euros al mes en 2025, según explica el Instituto Santalucía.

Nueve años de lucha

En contra de esta situación, la Asociación Asjubi40, formada por pensionistas que acumulan más de 40 años cotizados, llevan nueve años pidiendo que se eliminen los reductores en circunstancias como las suyas.

“La Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar, nació en 2016 como respuesta a una injusticia que afecta a cerca de 900.000 personas en España: la penalización de la pensión para quienes, tras más de 40 años cotizados, se ven obligados a jubilarse anticipadamente. Nuestro objetivo es claro: eliminar los coeficientes reductores que castigan de por vida a quienes han dedicado toda su vida laboral a levantar este país”. Así se definen en su dosier de presentación para los partidos políticos.

Ellos son “el testimonio de quienes han dedicado más de 40 años al trabajo y ahora exigen una jubilación digna y sin recortes injustos”.

Aprobada una moción de interpelación

La buena noticia para esta organización y otros muchos beneficiados es que el pasado jueves 13 de noviembre, el Pleno del Congreso aprobó una moción “para facilitar la jubilación de trabajadores y trabajadoras con más de 40 años cotizados sin penalización”.

Esta moción fue interpuesta por la diputada del Grupo Mixto, Ione Belarra (Podemos) e insta al Gobierno a impulsar las reformas legislativas necesarias para que no se apliquen coeficientes reductores en las pensiones cuando se superan los 40 años de cotizaciones. La iniciativa fue aprobada por 180 votos a favor y 170 abstenciones.

En manos del Gobierno

No obstante, el Gobierno no está obligado a cumplir con este acuerdo, dado que lo que se aprobó fue una moción consecuencia de interpelación urgente.

Así, la moción no es más que una petición del Congreso, que solicita al Gobierno que tome medidas para cambiar la situación de las personas con más de 40 años cotizados.

Este tipo de moción no tiene carácter de ley por sí misma. Para cambiarlo, el Gobierno tendría que presentar cambios legales para que los efectos requeridos en la moción sean obligatorios.