Michael Saylor (MicroStrategy) tranquiliza a los inversores: "Bitcoin ha tenido 15 grandes caídas y siempre vuelve a un máximo histórico"

En medio de la reciente volatilidad de Bitcoin, que perdió casi 1.000 dólares al día desde comienzos de noviembre, Michael Saylor, fundador y ejecutivo de Strategy, ofreció una visión optimista sobre el futuro de la criptomoneda y la estrategia de su empresa para invertir en activos digitales.

Durante una reciente entrevista con Charles Payne de FOX Business, Saylor destacó la histórica resiliencia de Bitcoin: "Bitcoin ha estado alrededor por 15 años. Ha tenido 15 grandes caídas y siempre vuelve a un máximo histórico".

Según Saylor, las fluctuaciones son parte del ciclo natural de los activos emergentes y representan una oportunidad para consolidar la adopción a largo plazo, eliminando inversores ocasionales y apalancamiento excesivo.

Menos volatilidad, más madurez

Saylor explicó que, a pesar de la percepción de alta volatilidad, Bitcoin se ha vuelto progresivamente más estable.

"Cuando entré en este espacio en 2020, Bitcoin era un activo de 80 en términos de volatilidad, creciendo alrededor del 80% anual. Ahora es un activo de 50, creciendo aproximadamente 50% al año", afirmó.

El ejecutivo proyecta que esta tendencia continuará, acercando a Bitcoin a una relación de riesgo-rendimiento comparable a la de índices tradicionales como el S&P 500.

Bitcoin frente a otros activos digitales y el oro

Consultado sobre si activos como el oro o nuevas oportunidades en inteligencia artificial y finanzas digitales podrían restarle atractivo a Bitcoin, Saylor fue contundente: "Bitcoin sigue siendo la máxima oportunidad digital para los entusiastas del dinero sólido".

Imagen representativa del bitcoin. / ARCHIVO

El presidente de Strategy aseguró que si los inversores simplemente quieren preservar su capital y evitar riesgos de contraparte, "Bitcoin es más fuerte que nunca".

El empresario subrayó que, aunque otras tecnologías y criptomonedas atraen atención y capital, Bitcoin mantiene su papel como reserva de valor digital, consolidando su posición en el ecosistema financiero global, en un momento donde más gente empieza a estudiar y formarse en criptoactivos.

Strategy y su modelo de inversión en Bitcoin

Saylor también aprovechó para explicar la estrategia de Strategy, compañía que cotiza en bolsa y que se ha convertido en uno de los mayores inversores institucionales de Bitcoin.

El enfoque de la empresa de Saylor, según él mismo dice, es "recaudar capital vendiendo instrumentos de crédito o acciones para invertir en Bitcoin, que es capital digital".

Michael Saylor durante intervencion en FOX Business. / FOX BUSINESS

Lo cierto es que Bitcoin ha estado apreciándose alrededor de 50% anual durante los últimos cinco años, y desde Strategy esperan "un crecimiento de 30% anual en las próximas dos décadas".

Nuestro apalancamiento está actualmente entre el 10% y 15%, y tiende a cero, lo que es extremadamente sólido Michael Saylor — Presidente de Strategy

Además, el ejecutivo destacó la robustez financiera de la compañía, afirmando que está diseñada para soportar una caída del 80% a 90% y seguir funcionando.

Perspectiva a largo plazo

Saylor concluyó que la inversión en Bitcoin y la estrategia de Strategy no solo buscan rendimientos a corto plazo, sino también la construcción de un portafolio resistente a largo plazo, capaz de generar dividendos y valor para los accionistas incluso ante fluctuaciones severas del mercado.

Esto refuerza la visión optimista de Saylor (y del sector) sobre Bitcoin como un activo maduro, cada vez más estable y con un potencial de crecimiento sostenido, reafirmando su posición como uno de los defensores más influyentes de la criptomoneda a nivel institucional.