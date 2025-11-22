Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una marcha lenta en contra de las ZBE provoca retenciones en el acceso norte a Barcelona

Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes

Las ciudades deberán implementar zonas de bajas emisiones

Las ciudades deberán implementar zonas de bajas emisiones

Barcelona
Una marcha lenta contra las zonas de bajas emisiones (ZBE) en la que han participado unos 200 coches, según fuentes de la Guardia Urbana de Barcelona, ha provocado este sábado retenciones en el acceso desde el norte a Barcelona, así como tráfico lento en algunos tramos de la Ronda del Litoral de la capital catalana.

La marcha, convocada por asociaciones contrarias a las zonas de bajas emisiones, ha partido de la localidad barcelonesa de Santa Perpètua de Mogoda y ha acabado en la avenida de la Reina Maria Cristina, en Barcelona.

Por la mañana, la marcha ha provocado cinco kilómetros de retención en la carretera C-33, entre La Llagosta y Montcada i Reixac, en sentido a Barcelona, y tráfico lento en la Ronda del Litoral, entre el nudo de la Trinitat y la Barceloneta.

