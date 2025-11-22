Trabajo precario
José Luis, hostelero, sobre la falta de camareros en España: "No quieren trabajar porque en el paro cobran casi lo mismo"
El profesional arremete en contra del sistema actual que parece premiar al que no trabaja
Trabajo amplia el tiempo que las empleadas del hogar podrán cobrar el paro
Ramon Baylos
Es bien sabido por todo el mundo que el gremio de camareros es uno de los peor tratados dentro del sector de la hostelería dentro de España a causa de sus condiciones laborales.
Desde horarios de trabajo sumamente ajustados hasta otras condiciones relacionadas con la precariedad laboral como, por ejemplo, el muy criticado problema con los sueldos de los mismos.
En este mismo sentido, José Luis, empresario en el sector de la hostelería, arrojaba algo más de luz sobre esta situación en la última emisión del programa que recibe el nombre de 'laSexta Xplica'.
Sueldos bajos que no compensa trabajar
Y es que uno de los aspectos en los que más hincapié quiso hacer el empresario tuvo que ver con el asunto de los sueldos, asegurando que estos son tan bajos que genera una situación sumamente surrealista en el sector.
Básicamente, José Luis asegura que hay muchos camareros que prefieren no trabajar, dado que cobrando el paro ganan lo mismo que podrían percibir en según qué locales y establecimientos.
"No encuentran incentivo por trabajar, dado que llegan a cobrar prácticamente lo mismo que estando en el paro", comentaba Jose Luis en una de sus intervenciones del programa de televisión.
Esto es particularmente esclarecedor con respecto a una preocupación que existe en el sector hostelero, sobre todo en Andalucía, donde existen puestos de trabajo que no se llegan a cubrir a pesar de que hay camareros de sobra.
No es extraño, en realidad: ¿quién querría trabajar con condiciones laborales sumamente deplorables si va a percibir un sueldo que no compensa nada con las funciones y responsabilidades que desempeña?
- Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
- CaixaBank pone a la venta una casa de 224 m² por 22.000 euros: tiene 5 habitaciones y una fachada con encanto
- Una denuncia cada ocho minutos: la Guardia Urbana de Badalona comienza a multar el mal uso de los patinetes eléctricos
- ¿Cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido? David Jiménez, abogado y economista, aclara los plazos
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- Sant Cugat expulsa definitivamente de su padrón a 322 personas que atribuye a una 'mafia fraudulenta
- Carmen, una de las mellizas de Tita Cervera, deja Andorra y se muda a Barcelona
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada por prescripción médica a un mes de presentar las Campanadas: 'Tengo que parar un poco