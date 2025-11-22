José Luis, hostelero, sobre la falta de camareros en España: "No quieren trabajar porque en el paro cobran casi lo mismo"

Es bien sabido por todo el mundo que el gremio de camareros es uno de los peor tratados dentro del sector de la hostelería dentro de España a causa de sus condiciones laborales.

Desde horarios de trabajo sumamente ajustados hasta otras condiciones relacionadas con la precariedad laboral como, por ejemplo, el muy criticado problema con los sueldos de los mismos.

En este mismo sentido, José Luis, empresario en el sector de la hostelería, arrojaba algo más de luz sobre esta situación en la última emisión del programa que recibe el nombre de 'laSexta Xplica'.

Sueldos bajos que no compensa trabajar

Y es que uno de los aspectos en los que más hincapié quiso hacer el empresario tuvo que ver con el asunto de los sueldos, asegurando que estos son tan bajos que genera una situación sumamente surrealista en el sector.

Básicamente, José Luis asegura que hay muchos camareros que prefieren no trabajar, dado que cobrando el paro ganan lo mismo que podrían percibir en según qué locales y establecimientos.

"No encuentran incentivo por trabajar, dado que llegan a cobrar prácticamente lo mismo que estando en el paro", comentaba Jose Luis en una de sus intervenciones del programa de televisión.

Esto es particularmente esclarecedor con respecto a una preocupación que existe en el sector hostelero, sobre todo en Andalucía, donde existen puestos de trabajo que no se llegan a cubrir a pesar de que hay camareros de sobra.

No es extraño, en realidad: ¿quién querría trabajar con condiciones laborales sumamente deplorables si va a percibir un sueldo que no compensa nada con las funciones y responsabilidades que desempeña?