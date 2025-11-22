Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cumbre Euromediterránea de las Regiones 2025: siga en directo la jornada desde Barcelona

Barcelona acoge este sábado la Cumbre Euromediterránea de las Regiones 2025, que organiza la Generalitat de Catalunya en el Palau de Pedralbes y que contará con la participación de representantes regionales de alto nivel y otros actores clave a escala europea y mediterránea. Su objetivo es servir como plataforma para que las regiones expresen sus perspectivas sobre la evolución de la cooperación euromediterránea y culminar con la adopción de una declaración conjunta con la visión regional y local del nuevo Pacto por el Mediterráneo de la Comisión Europea, que será trasladada a los Estados miembros de la Unión por el Mediterráneo (UpM).

Este mismo martes, la Comisión Europea, la UpM, las cámaras de comercio del Mediterráneo, el gobierno catalán y el Ayuntamiento de Barcelona, reivindicaron el legado del proceso de Barcelona 30 años después y han abogado por la paz en esta región. Así se ha puesto de manifiesto en la primera edición del Foro Económico y Empresarial Euromediterráneo, organizado por la Cambra de Comerç de Barcelona y Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) en la Llotja de Mar de Barcelona.

El conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i el president Salvador Illa, ahir al Palau de la Generalitat. | JORDI BEDMAR PASCUAL

Este foro, heredero de la llamada MedaWeek, reunió al director general para Oriente Medio, Norte de África y el Golfo (MENA) de la Comisión Europea, Stefano Sannino; al secretario general de la Unión por el Mediterráneo (UpM), Nasser Kamel; o bien el conseller de Accion Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, entre otros.

Barcelona acogió en 1995 la primera Conferencia Ministerial Euromediterránea, con una declaración final en la que se puso en marcha lo que se llamó el proceso de Barcelona, y todos los participantes en la apertura del foro han reivindicado aquella declaración que estrechó lazos entre los países de ambas riberas del Mediterráneo.

