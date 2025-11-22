Rebajas
Llega el Black Friday en vuelos y hoteles: interesantes descuentos
Algunas aerolíneas adelantan sus ofertas y ofrecen viajes a precios muy económicos
Black Friday 2025 en directo: las mejores ofertas minuto a minuto Philips, Finish, De'Longhi
¿Cuándo empieza el Black Friday 2025 en Inditex? Las fechas de Zara, Pull & Bear y otros comercios como Mango y el Corte Inglés
Cristina Sebastián
El Black Friday se acerca y, como viene siendo habitual, diferentes aerolíneas y cadenas hoteleras adelantan unos días sus rebajas.
Algunas compañías ya han lanzado sus ofertas y los descuentos se alargarán hasta el Cyber Monday y los primeros días de diciembre.
Black Friday en aerolíneas
Aerolíneas como Vueling o Air Europa aplicarán descuentos únicamente el día 28, día del Black Friday. Otras compañías, en cambio, han decidido adelantar sus ofertas.
Singapore Airlines adelanta sus descuentos al miércoles 26 y los mantendrá disponibles hasta el 2 de diciembre. Con su campaña de Black Friday la compañía permite comprar vuelos a partir del 15 de enero de 2026 y hasta el 30 de octubre del mismo año.
En Binter también hacen lo propio y ya están disponibles los descuentos en su página web, donde permanecerán hasta el 1 de diciembre. La oferta es válida para vuelos desde el 12 de enero hasta finales de marzo del próximo año.
El Black Friday se adelanta también en Level, donde ya se encuentran disponibles vuelos a un precio muy económico. Desde Barcelona, la aerolínea ofrece vuelos a Boston desde 119 euros, a Nueva York desde 149, a Miami desde 169, a Los Ángeles desde 185 y a San Francisco desde 199.
Descuentos en hoteles y cruceros
Las rebajas tempranas por el Black Friday también abarcan el sector hotelero, donde diferentes cadenas ya han lanzado sus promociones con motivo de esta fecha tan señalada.
En la página web de Booking ya están activos descuentos en hoteles de grandes ciudades como Roma, Lisboa, Madrid, Oporto o Barcelona.
La cadena hotelera Vincci, por su parte, ha lanzado una campaña pre Black Friday donde ofrece un 25% de descuento en reservas de tres noches o más en sus hoteles. El día 28, la oferta estará disponible para cualquier tipo de reserva, sin límite de noches, durante un tiempo limitado. Para disfrutar de la oferta se tendrá que aplicar el siguiente código descuento: BLACKFRIDAY25.
Paradores ofrece un 20% de descuento tanto en alojamiento como en desayuno. La oferta se alargará hasta el 1 de diciembre y está disponible en más de 90 paradores hasta finales de marzo de 2026.
Norwegian Cruise Line ofrece una rebaja del 50% en todos sus cruceros de 2026. La oferta, que ya se encuentra activa, se podrá utilizar hasta el 1 de diciembre.
