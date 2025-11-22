Barcelona pone rumbo hacia la movilidad del futuro

“Simplificar la realidad es muy fácil. Basta un tuit, un discurso simplificado, una imagen retocada, y la polarización está servida”, advertió Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO. “Y entre muchos, la movilidad es uno de esos temas candentes”, añadió. “Porque preocupa al ciudadano, afecta a su día a día y, sin embargo, convive con un ruido constante de quejas, impaciencia y la sensación de que las obras nunca terminan”.

La reflexión de Sáez tuvo lugar el pasado jueves 13 de noviembre durante la segunda edición del foro Movilidad en Catalunya: Acciones, innovación y futuro sostenible. Organizada por El Periódico, Activos y Prensa Ibérica, el ciclo de ponencias puso en el centro del debate los retos metropolitanos ante el cambio climático, la convivencia entre modos de transporte en el espacio público y la electrificación de las ciudades como estrategia transversal para conducir la movilidad del futuro.

En medio de ese “ruido”, Ángel López, coordinador de Mobilitat del Ayuntamiento, contextualizó la situación actual de Barcelona como “una ciudad llena de heridas”. Se refería a las múltiples transformaciones en marcha: el enlace de la Línea 8 de FGC, que abrirá un corredor directo entre el Baix Llobregat y Gràcia; la prolongación del tranvía para cerrar un eje estructural; o la reforma de Via Laietana y La Rambla, que devuelve espacio al peatón.

“No son obras caprichosas, sino un intento de ponerse al día después de años de infraestructuras pendientes”, aseguró. Como en la Barcelona preolímpica, el presente es incómodo, pero necesario para construir un sistema de transporte masivo que responda al crecimiento metropolitano. Porque, aunque el 80% de la movilidad en el centro es sostenible, las cifras caen al salir de la primera corona, generando tensiones inevitables entre quienes entran y salen cada día.

El paradigma eléctrico y multimodal

¿Y cómo será la movilidad del futuro barcelonesa? Las voces del ciclo coincidieron: eléctrica, eficiente y multimodal. Será eléctrica porque, como explicó Joan Maria Bigas, director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de la AMB, resultará “absurdo” mantener motores térmicos circulando por el centro de las ciudades. La energía deberá producirse fuera y alimentar urbes sin emisiones directas, mejorando de forma decisiva la calidad del aire. Será eficiente porque la sostenibilidad exige adecuar cada modo a la demanda real: lo masivo al transporte público; lo flexible a la movilidad compartida; lo individual a casos específicos. Y será multimodal porque la ciudad del futuro se moverá enlazando tren, tranvía, bicicleta eléctrica, taxi o vehículo compartido.

En este modelo, el tranvía es clave. Humberto López Vilalta, director general de TRAM, recordó que el sistema cerrará el año con 40 millones de viajes, convirtiéndose en el más utilizado de España. Y la nueva conexión, que creará un eje pacificado de 4 km —el mayor de Europa—, permitirá aumentar aún más la demanda.

Más allá de su carácter eléctrico, su fortaleza es la eficiencia: “es el modo más adecuado para mover entre 3.500 y 6.000 personas por hora y descongestionar líneas de metro saturadas”, afirmó Vilalta. Y, aunque se reduzca espacio para el coche, la reordenación de carriles en la Diagonal recuperará capacidad viaria gracias a un funcionamiento más racional, con carriles de servicio que evitan bloqueos.

Cabify y la ocupación del espacio

Pero la electrificación no se limita al transporte público; alcanza también al vehículo privado, aunque este será menos protagonista. “Un coche está parado el 95% del tiempo”, recordaba Alberto González, CEO de Cabify, frente a la ocupación del 75–80% de taxis o vehículos de su plataforma.

Cabify apuesta por complementar al transporte público en zonas y franjas horarias de menor cobertura. La compañía prevé que el 100% de su flota esté conectada a Wi-Fi en 2030, y que toda sea eléctrica ese mismo año. Hoy, entre el 85% y el 90% de sus viajes ya se realizan con etiqueta eco o cero emisiones. Con una inversión de 40 millones en infraestructura de recarga y la compra de vehículos eléctricos (incluido un acuerdo con Volvo para incorporar más de 100 Polestar), González defiende que “la movilidad compartida, regulada y basada en datos, será un aliado estratégico de la ciudad”.

Una transición que también avanza en el ámbito corporativo. Pablo Samaura, responsable de Movilidad Corporativa de ENDESA, subrayó que electrificar flotas es ya económicamente viable si se analiza el coste en ciclos de 5–6 años. La compañía tiene el 50% de su flota híbrida y un 5% eléctrica, con previsión de crecer rápidamente gracias a su red propia de recarga. La clave, indicó, es pensar a largo plazo: 2050 o incluso 2060.

Por su parte, Inés Jaén, directora de marketing de ChargeGuru, destacó el papel crucial de los garajes, pues “sin una infraestructura colectiva, la electrificación del vehículo privado será inviable”. Explicó que la solución pasa por preinstalaciones compartidas y contadores únicos que eviten derramas y faciliten la transición ordenada hacia la movilidad eléctrica, algo en lo que desde su empresa llevan realizando desde hace siete años.

IA y digitalización sobre ruedas

El futuro de la movilidad, además de eléctrico, también sera digital. La inteligencia artificial (IA) y el uso de big data tienen aplicaciones muy útiles en el sector de los transportes, para mejorar su eficacia y eficiencia. “Gracias a proyectos con IA podemos optimizar nuestras operaciones”, explicó Carles Sanz, director corporativo de sistemas y tecnología de Moventia. “Se podrá reducir el tiempo de espera de los usuarios, en tiempo real identificamos los grados de ocupación y se podrá prever dónde se necesitan refuerzos”. Un sistema hasta ahora predictivo que, gracias a la IA y al big data, podría ser a tiempo real.

Esta capacidad de recolectar y gestionar información también la destacó Diego Fernández, director de Servicios de Transporte Público del AMB, al referirse a los avances que se hacen desde la administración. “Todos los datos nos permiten hacer una mayor planificación y definir mejor las modificaciones de los servicios”, añadió. “La idea es, que en un futuro, haya un sistema que permita que cualquier persona que quiera hacer un desplazamiento tendrá varias alternativas de transporte e información sobre la ocupación y la disponibilidad”

En esta modernización, no se puede quedar nadie atrás, por ello, el director de Servicios de Transporte Público del AMB señaló la necesidad de acompañar y asegurar el acceso a personas mayores y aquellos que carezcan de acceso a las tecnologías. “Es imprescindible que haya cierta permanencia de soluciones analógicas”, aseguró, aunque advirtió también que este sector poblacional también puede hacer uso de las tecnologías como cualquier otro. “Hemos notado que cuando se ayuda y se enseña a las personas mayores para hacerles más fáciles el acceso al mundo digital, tienen buenos resultados”.