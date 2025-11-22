TikTok
Alex Huertas, empresario español en el extranjero: "Dubái es la única alternativa lógica para salvar tu futuro" | Vídeo
El creador de contenido compartió un nuevo vídeo en el que aconseja a todos los españoles que se marchen de España para vivir en los Emiratos Árabes Unidos
Javier Morant, autónomo: "Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana"
La mayoría de los españoles están hartos de la situación que se vive en el país debido a la falta de oportunidades laborales, la crisis inmobiliaria y las decisiones del Gobierno, entre otras cosas. Por estas razones, deciden abandonar España en busca de mejores perspectivas para su futuro, especialmente entre los jóvenes.
Uno de los lugares más concurrentes es Dubái, debido a que se ha convertido en un lugar ideal para vivir. El país es conocido por la multitud de oportunidades laborales que ofrece, pero también por los ingresos libres de impuestos.
"La mejor decisión que puedes tomar"
Ya hace varios años, el empresario español Alex Huertas decidió abandonar España en busca de mejores oportunidades en Dubái. Desde entonces, ha compartido muchos consejos a través de sus redes sociales.
En uno de los últimos vídeos publicados en TikTok, el empresario comparte cuál es la principal razón por la que debes mudarte a Dubái, debido a que considera que "a día de hoy es la mejor decisión que puedes tomar".
El creador de contenido afirma que no necesita destacar las bondades de Dubái, ya que la mayoría de las personas las conocen. Además, insiste en que viajar a los Emiratos Árabes Unidos es "sin duda la mejor decisión que puedes tomar".
España, un barco a la deriva
El empresario señala que "la alternativa es quedarse en España y pagar el 55% de lo que se genera", o "trasladarse a cualquier otro país de Europa y vivir con miedo de salir a la calle".
Por ello, recrimina a todas las personas que se quedan en España "sabiendo que es un barco, con un boquete muy grande, hundiéndose mientras todos aplauden y todos se lo pasan bien".
"Dubái es la única alternativa lógica para salvar tu futuro", finaliza el vídeo.
- Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
- CaixaBank pone a la venta una casa de 224 m² por 22.000 euros: tiene 5 habitaciones y una fachada con encanto
- Una denuncia cada ocho minutos: la Guardia Urbana de Badalona comienza a multar el mal uso de los patinetes eléctricos
- ¿Cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido? David Jiménez, abogado y economista, aclara los plazos
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- Sant Cugat expulsa definitivamente de su padrón a 322 personas que atribuye a una 'mafia fraudulenta
- Carmen, una de las mellizas de Tita Cervera, deja Andorra y se muda a Barcelona
- Andreu Buenafuente abandona TVE de manera inesperada por prescripción médica a un mes de presentar las Campanadas: 'Tengo que parar un poco