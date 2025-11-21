Victoria histórica en los tribunales: la Seguridad Social obligada a pagar más de 113.000 euros en atrasos de pensión de incapacidad

Una reciente resolución judicial ha sacudido los cimientos del sistema de pensiones en España. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha sido condenado a abonar una cantidad superior a 113.000 euros en concepto de atrasos a un beneficiario de 60 años, en lo que representa uno de los pagos retroactivos más elevados de los últimos años tras reconocerle una prestación por incapacidad permanente.

La cifra, que ha generado gran revuelo mediático, no se corresponde con la pensión mensual, sino con la suma acumulada de las mensualidades que el organismo denegó inicialmente.

Tras una larga batalla legal, la Justicia ha dado la razón al afectado, obligando a la Administración a pagar el dinero desde la fecha original de solicitud de la pensión.

Incapacidad permanente: un derecho difícil de obtener

Este caso pone de relieve las dificultades que encuentran miles de ciudadanos para que la Seguridad Social reconozca sus limitaciones laborales.

El camino para conseguir una incapacidad permanente -que compensa la pérdida de ingresos de un trabajador debido a una enfermedad o lesión- es a menudo un laberinto burocrático y legal.

Existen varios grados de incapacidad permanente:

Parcial. Ocasiona una disminución del rendimiento no inferior al 33%.

Ocasiona una disminución del rendimiento no inferior al 33%. Total. Inhabilita al trabajador para su profesión habitual, pero le permite ejercer otra distinta (cobra el 55% de la base reguladora , que sube al 75% a partir de los 55 años, si está desempleado).

Inhabilita al trabajador para su profesión habitual, pero le permite ejercer otra distinta (cobra el , que sube al 75% a partir de los 55 años, si está desempleado). Absoluta. Inhabilita para toda profesión u oficio (cobra el 100% de la base reguladora).

Inhabilita para toda profesión u oficio (cobra el 100% de la base reguladora). Gran invalidez. Necesita asistencia de otra persona para los actos esenciales de la vida.

Imagen de archivo de una mujer empujando a una persona con incapacidad en una silla de ruedas. / Axel Álvarez - Archivo

En este caso, la condena se vincula a una prestación de alta cuantía que, al ser concedida con efecto retroactivo, ha generado la cifra récord.

El beneficiario, que había visto rechazada su solicitud en vía administrativa, tuvo que acudir a los tribunales, demostrando la necesidad de persistir en la reclamación de derechos.

La sentencia no solo asegura una pensión mensual vitalicia digna, sino que lanza un mensaje claro sobre la necesidad de vigilancia judicial en los procedimientos de la Seguridad Social.

Imprescindible estar afiliado a la Seguridad Social

Para tener derecho a una pensión de incapacidad permanente por enfermedad común, es necesario, entre otros requisitos, estar afiliado a la Seguridad Social y, en la mayoría de los casos, acreditar un periodo mínimo de cotización.

En España, las sentencias favorables de este tipo suelen ser utilizadas como jurisprudencia para otros casos, lo que podría abrir la puerta a que más ciudadanos que se encuentren en situaciones similares de denegación obtengan resoluciones positivas.

Este precedente es un alivio para miles de futuros pensionistas que luchan por el reconocimiento de su incapacidad.