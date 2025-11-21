El sector de las criptomonedas descarta un 'criptoinvierno' pese al desplome del bitcoin: "La industria está en su mejor momento"

La caída de Bitcoin, que ha llegado a retroceder cerca de un 30% en las últimas semanas, ha encendido las alarmas entre los inversores minoristas, pero los expertos consultados descartan un nuevo 'criptoinvierno' (período prolongado de disminución de precios en el mercado de criptomonedas).

Aseguran que el retroceso responde a factores macro, desapalancamiento institucional y ajustes técnicos del mercado, no a un deterioro de la industria ni a un cambio de ciclo.

Una corrección fuerte que no cambia el fondo del mercado

El retroceso reciente de Bitcoin, que ha devuelto a la criptomoneda a niveles no vistos desde mediados de año, coincide con un momento de elevada incertidumbre global.

Sin embargo, para los analistas, el miedo que se ha extendido entre muchos inversores no refleja la realidad de fondo del sector.

Lo importante es distinguir entre el precio diario y la evolución real de la industria. El sector nunca ha estado en un momento tan sólido como ahora Víctor Sáez — Director de expansión y asociación estratégica en Kraken

Víctor Sáez (Kraken) recuerda que entidades financieras, grandes fondos, bancos y empresas tecnológicas continúan desarrollando servicios cripto, desde compraventa y custodia hasta pagos con blockchain, remesas internacionales y proyectos de stablecoins.

"Nada de esto se ha frenado. Si se hubieran paralizado los planes institucionales, hablaríamos de otra cosa. Pero no está ocurriendo", explica Sáez.

Menos liquidez, más costes y ventas forzadas

La corrección tiene un claro componente macroeconómico. La duda sobre si la Reserva Federal aplicará nuevas bajadas de tipos ha reducido la liquidez global y provocado una rotación hacia activos considerados más seguros.

En ese entorno, las criptomonedas (activos de riesgo por definición) sufren más que otros mercados, como era de esperar.

A ello se suma un cambio en el comportamiento de los ETFs de bitcoin, que tras meses de fuertes entradas están registrando algunos días de salidas netas.

Bitcoin, en una imagen de archivo. / BSM.UPF.EDU - Archivo

Para Sáez, esto amplifica los movimientos: "Cuando hay euforia empujan al alza, pero cuando hay miedo pueden acelerar las correcciones".

El tercer factor clave llega desde la microestructura del mercado. El especialista en tokenización y activos digitales Borja Neira explica que el sector está viviendo un desapalancamiento acelerado por el encarecimiento de la financiación.

Al subir los tipos y aumentar los 'haircuts', los 'hedge funds' y 'market makers' deben vender para atender a los márgenes. No es una venta voluntaria, sino obligada para mantener sus préstamos abiertos Borja Neira — Especialista en tokenización y activos digitales

Esto genera presión adicional en el precio y reduce la profundidad del mercado, lo que hace que las caídas sean más bruscas.

Un suelo todavía "alcista"

Un informe de Learning Heroes añade una pieza decisiva al puzle: entre el 15% y el 16% del total del bitcoin en circulación está ya en manos de instituciones, con precios medios de entrada entre 70.000 y 80.000 dólares.

No tendría lógica económica que el precio cayera drásticamente ahora. Las instituciones no van a permitir pérdidas masivas en posiciones tan grandes Carlos Molinillo — Ingeniero y experto en blockchain y criptomonedas

Albert Salvany, analista tecnológico e inversor profesional, coincide y asegura que, si mejora el sentimiento macro como pasó en verano (especialmente tras buenos datos laborales o resultados corporativos relevantes), el mercado podría reaccionar al alza desde las áreas de soporte actuales.

Volatilidad a corto plazo y optimismo a medio plazo

Ninguno de los expertos consultados anticipa un criptoinvierno ni un largo periodo bajista. Sí prevén volatilidad a corto plazo, pero también un mercado estructuralmente más maduro, con instituciones que actúan como estabilizadores naturales.

"Estamos en el mejor momento de la historia del sector. El precio de hoy no cambia nada de lo que viene", concluye Víctor Sáez.