La rentabilidad de las profesiones técnicas en España

A día de hoy estamos siendo testigos de un gran auge de las profesiones más técnicas, que siempre nos han acompañado. Entre ellas, podemos encontrar trabajos como electricista, fontanero o albañil, entre otros. Un gran punto a favor para estas profesiones es que siempre resultarán de gran utilidad, ya que cubren aspectos esenciales en nuestra sociedad actual como la instalación y mantenimiento de servicios básicos .

En concreto, en los últimos años hemos sido testigos de una demanda cada vez mayor de profesionales técnicos, frente a una oferta que se encuentra descendiendo progresivamente. Además, tras el proceso de digitalización, siempre son necesarios técnicos para llevar a cabo un mantenimiento de estos sistemas.

Las carreras técnicas, una salida laboral muy demandada

Según señala el portal de orientación profesional Indeed, el estudio de una carrera técnica se ha vuelto una opción sumamente rentable en España. En cierto modo, si decides estudiar carreras de este estilo, probablemente puedas optar a grandes puestos de trabajo y salarios atrayentes, ya que te estás especializando en profesiones necesarias y de escala prácticamente internacional.

Otras ventajas de estas carreras son la corta duración de sus estudios, una alta empleabilidad, e incluso la capacidad de acceder a salarios competitivos. En cuanto a los sectores más demandados, encontramos los casos de la mecánica de motores, el mantenimiento industrial, el diseño gráfico, la tecnología ambiental y la electrotécnica.

El déficit de talento en la industria

En la actualidad uno de los mayores desafíos para estas profesiones es asegurar un relevo generacional adecuado. Es por ello que el informe 'El sector industrial en España', elaborado por GAD3, se encarga de analizar la situación vivida en el sector, así como su impacto económico, laboral y social.

La industria española se sigue manteniendo como uno de los principales generadores de empleo estable. De esta forma, se calcula que el 90% de los contratos son indefinidos, y el salario general supera en un 18% a la media nacional.

En cierto modo, los trabajadores no se encuentran tan formados como deberían, ya que solo un 52% de estos posee una titulación técnica o universitaria, dentro de un sector que cuenta con cifras de aproximadamente tres millones de personas empleadas.

Por último, si nos centramos en la estabilidad laboral, la industria se lleva la palma; el 38% de las empresas innovadoras españolas pertenecen a este sector. De tal forma, elementos como la especialización y capacidad tecnológica se convierten en un incentivo para que los trabajadores decidan mantenerse en estas empresas.