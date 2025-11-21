Transportes corta siete horas un enlace de la autopista AP-7 en Girona este domingo por obras

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible interrumpirá durante siete horas el acceso al enlace 10 de la AP-7 en sentido Girona la noche de este domingo, 23 de noviembre, debido a trabajos de rehabilitación del firme a la altura de Fogars de la Selva (Selva), según ha podido saber EL PERIÓDICO. El corte afectará a los ramales de salida e incorporación entre las 22.00 horas y las 5.00 horas del lunes 24.

La actuación forma parte de las obras que el Ministerio está ejecutando en las demarcaciones de Barcelona y Girona, que suman una inversión conjunta de 10,5 millones de euros, IVA incluido. En este caso, en el enlace 10 —ubicado entre los puntos kilométricos 95 y 96— se ejecutará la rehabilitación superficial del firme, que incluye el fresado y reposición del pavimento y el repintado de las marcas viales.

Indicaciones en los paneles

Durante el corte, Transportes habilitará itinerarios alternativos señalizados para mantener la conexión con los municipios de Hostalric y Fogars de la Selva. Los paneles de mensaje variable indicarán a los conductores que tomen la salida 11 y circulen por la C-35, que permite conectar de nuevo con el enlace 10.

Autopista AP-7 con retenciones. / Archivo / Marc Martí

Si algún conductor no toma la salida 11 y llega con la salida 10 ya cerrada, deberá continuar por la AP-7 hasta la salida 9B, hacer el cambio de sentido en la glorieta y regresar por la autopista en sentido Barcelona. En este carril, los ramales de entrada y salida del enlace 10 permanecerán abiertos y sin restricciones.

Más en Barberà y Gelida

Transportes sitúa esta intervención dentro del conjunto de obras que está impulsando para mejorar la red viaria estatal en Catalunya. Entre las actuaciones recientes cita la adjudicación de las obras para mejorar el enlace de la AP-7 con la B-30 en Barberà del Vallès y el avance de los trabajos de rehabilitación del firme de la autopista en Gelida.