Preacuerdo en el ERE de Magneti Marelli de Santpedor: Los despidos bajan a 49 y saldrán con 40 días por año trabajado

La dirección de Magneti Marelli y los sindicatos han alcanzado un preacuerdo para el cierre de la fábrica de Santpedor (Bages). Pasada la madrugada de este jueves para viernes, las partes lograron cerrar un pacto 'in extremis' que rebaja de 52 a 49 los despidos y establece una indemnización de 40 días por año trabajado, con tope de 36 mensualidades, según cuentan fuentes sindicales consultadas. Los trabajadores no han logrado revertir el cierre de la factoría pretendido por el grupo automovilístico. En dicha factoría producían tubos de escape para coches de combustión, una pieza obsoleta a medio y largo plazo con la transición al vehículo eléctrico. No obstente, los trabajadores de Santpedor si han logrado obtener unas compensaciones bastante por encima del mínimo establecido por ley.

"Es un buen acuerdo", valoran a EL PERIÓDICO fuentes de CCOO, el sindicato que ha llevado las negociaciones. Decenas de trabajadores aguardaron hasta la madrugada de este pasado viernes a las puertas del Departament de Treball para apoyar a sus negociadores en el que era el último día del periodo de consultas. La plantilla se ha movilizado, ha apretado durante estos últimos días con una huelga indefinida y ha logrado que la compañía ponga encima de la mesa cantidades indemnizatorias superiores al equivalente a un despido improcedente. Este está tasado con 33 días por año trabajado, con tope de 24 mensualidades y los empleados de Magneti Marelli se irán con un 40/36.

Al importe que le resulte a cada uno de los empleados, en función de su salario, se añadirá un lineal. Para aquellos que les quede una indemnización de 50.000 euros o menos, se les añadirá un fijo de 8.000 euros. Para los que excedan esos 50.000 euros, el lineal será de 4.000 euros, según explican las fuentes sindicales consultadas. La plantilla está citada este viernes al mediodía para votar en asamblea si ratifica o no el preacuerdo.

Fábrica de Magneti Marelli, en Santpedor. / Oscar Bayona / RG7

La empresa, a parte del paquete indemnizatorio, también se ha comprometido a crear una mesa de reindustrialización para tratar que buscar otra compañía que esté interesada en los terrenos y la maquinaria y pueda dar una continuidad a la actividad productiva que hasta ahora desempeñaba allí Magneti Marelli. Los empleados cesados quedarán incluidos en una bolsa de trabajo y si se acaba encontrando un nuevo socio industrial, tendrán prioridad de contratación cuando este forme una nueva plantilla.

En paralelo, como en todos los procesos de cierre, los trabajadores afectados podrán acceder a los servicios de colocación de una empresa externa ('outsourcing'). Magneti Marelli no ha aceptado la recolocación de empleados despedidos en Santpedor en las otras dos plantas que tiene en Catalunya (Barberà del Vallès y Llinars).

Repunte de ERE

Una vez cerrado el expediente, Magneti Marelli se suma a la lista de las compañías, como el fabricante de embalajes MM Fiberpackaging, el productor de polímeros Plastiverd, el 'call center' CPM o la productora de cava Freixenet, entre muchos otros, que han ejecutado un despido colectivo este año en Catalunya.

Según datos recopilados por el Departament de Treball de la Generalitat, en lo que va de 2025, un total de 7.025 empleados han perdido su puesto a través de este tipo de mecanismos. Son un 49% más que en el mismo periodo del año pasado. A la espera de cómo evolucione la segunda mitad del año, el actual ya apunta a ser uno de los de mayor volumen de despidos colectivos de la última década.