Salarios hostelería
José Luis, empresario hostelero: "El salario de camarero no incentiva a trabajar, cobran lo mismo en el paro"
El empleo hostelero en España, uno de los principales en el sector profesional, pero también de los más sacrificados
Trabajo amplia el tiempo que las empleadas del hogar podrán cobrar el paro
La profesión de camarero se ha convertido una apuesta arriesgada para muchos, ya que nunca tienes asegurado ni el tiempo que durarás. En este sentido, la hostelería no es un sector donde los sueldos motiven demasiado a las personas a trabajar de ello.
De hecho, como bien ha señalado José Luis, empresario hostelero, un sueldo medio de camarero, que oscila entre los 1.300 y 1.400 euros brutos al mes, "no incentiva a trabajar porque cobras prácticamente lo mismo que en el paro".
En vista de ello, son cada vez más los desempleados que prefieren seguir cobrando el paro, antes que recurrir a una profesión sacrificada y con sueldos bajos. La razón de ello es simple: en ambas opciones están cobrando prácticamente lo mismo.
A nivel general, los últimos años nos muestran una tendencia progresiva con respecto a los despidos y el trabajo: la gente prefiere renunciar a trabajos donde consideran que no se respetan sus derechos laborales, aun a riesgo de quedarse sin trabajar un largo período de tiempo. De este modo, en última instancia, los jóvenes valorarían más la estabilidad psicológica que el éxito laboral.
El sector de la hostelería en España
Según datos recopilados por Randstad Research, el sector hostelero del país habría experimentado una subida del empleo en un 8,5% durante el último trimestre de 2024. Por ello, la cifra total de trabajadores aumentaría hasta los 1,84 millones, suponiendo un crecimiento interanual del 5,4%.
En cuanto a la modalidad de contratación, la tendencia general nos evidencia un predominio de los trabajadores asalariados, con un 83,2% del total. A su vez, en lo que respecto a los tipos de contratos, el líder absoluto sería el contrato indefinido, con más del 86% de los empleos, frente a una contratación temporal que disminuye, situándose en un 13,9%, cifra por debajo de la media nacional (15,5%).
Por último, en cuanto al rango de ocupación por edad, los expertos hablan de un persistente reto para el relevo generacional. Actualmente, el empleo permanece concentrado en los mayores de 35 años, representando un 64% sobre el total.
Sin embargo, el estudio también destaca algunos datos positivos a tener en cuenta. Sorprendentemente, las cifras nos hablan de un incremento en los trabajadores de 25 a 44 años, que se acercaría poco a poco al grupo predominante de 45 a 54 años.
