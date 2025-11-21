IAG, dueña de Iberia, hace oficial su interés por la portuguesa TAP

El grupo IAG confirma lo que era un secreto a voces, su participación en el proceso de privatización parcial de la portuguesa TAP. “IAG confirma que ha presentado una declaración de interés a Parpública", afirman fuentes del 'holding' que agrupa a Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y LEVEL.

IAG ha esperado hasta el último momento, el próximo sábado 22 de noviembre culmina el plazo dado por Lisboa para mostrar interés en la compañía lusa. No obstante, el 'holding agrega que todavía debe abodar "varias condiciones" antes de que IAG pueda "proponer una inversión" sobre la aerolínea.

IAG se une, así, a Air France-KLM y Lufthansa en la carrera por hacerse con su sexta aerolínea, tras el intento frustrado de comprar Air Europa. "Creemos que TAP tiene un potencial significativo dentro de IAG. Nuestro modelo descentralizado ofrece márgenes líderes en el sector y se ajusta a la ambición del Gobierno portugués de proteger TAP. Nuestra trayectoria demuestra cómo invertimos para fortalecer nuestras aerolíneas, lo que beneficia a los clientes, los empleados, las economías locales y los accionistas”, agregan fuentes de IAG.

El atractivo de TAP para IAG reside en la "gran presencia" de la compañía portuguesa en el mercado brasileño "donde IAG no tiene mucha capacidad", así como en el Atlántico Norte y en África, según explicó hace dos semanas, durante la presentación de resultados trimestrales, el consejero delegado de IAG, Luis Gallego. "(La operación) puede resultar interesante desde un punto de vista estratégico", añadió entonces.

El gobierno portugués puso en marcha a finales de septiembre la privatización de hasta el 49,9% del capital de la aerolínea nacional TAP. El 5% de la compañía se destinará a los trabajadores de la aerolínea y el 44,9% se pondrá a disposición de uno o varios inversores a partir de una valoración inicial de unos 700 millones de euros. El 50,1% restante se quedaría en manos públicas.

TAP fue nacionalizada en 2020 para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de coronavirus tras recibir un rescate de 3.200 millones de euros. La compañía presentó sus resultados del tercer trimestre el miércoles pasado con un beneficio neto de 126 millones de euros, lo que deja un resultado positivo de 55,2 millones de euros en los primeros nueve meses del año, con un aumento del tráfico del 2,9% (12,7 millones de pasajeros), respecto al mismo periodo del año anterior.

Proceso largo

El proceso de venta de TAP se extenderá durante un máximo de un año y se divide en tres etapas, según el decreto del gobierno portugués, que siempre puede ampliar el tiempo. Una primera fase, que es la que está actualmente en marcha, en la que los interesados simplemente deben mostrar su interés por participar en la venta de TAP y demostrar el cumplimiento de determinados requisitos. Esta etapa culminará con un informe del 'holding' estatal Parpública (el equivalente portugués a la SEPI española) sobre las candidatas.

Una segunda fase en la que las compañías deberán presentar una propuesta no vinculante, que incluya la oferta financiera, la propuesta técnica, así como aquellos aspectos que se quieren salvaguardar relacionados con el gobierno corporativo de TAP o las condiciones para la transacción, entre otras cuestiones. Esta fase dará comienzo tras una invitación del gobierno portugués a las compañías a participar en la puja y tendrá un plazo máximo de 90 días.

Por último, habrá una tercera fase en la que se realizarán consultas informativas entre las distintas partes, así como la presentación de propuestas vinculantes por parte de los licitadores invitados a hacerlo. En este momento podrían aparecer nuevos pretendientes que no hayan participado en fases anteriores, siempre que tengan autorización expresa del gobierno portugués.