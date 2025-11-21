Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Grupo Nortempo activa la búsqueda de más de 500 profesionales en toda España para la campaña del Black Friday

Las vacantes se concentran en retail, logística, atención al cliente y alimentación

Ofertas de empleo Black Friday

Ofertas de empleo Black Friday / Gorodenkoff Productions OU

Redacción Iberempleos

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Grupo Nortempo, compañía gallega de referencia en la gestión integral de Recursos Humanos, ha lanzado un proceso de selección para incorporar a más de 500 profesionales con motivo de la campaña de Black Friday y Cyber Monday, fechas que marcan el inicio de la actividad navideña.

Con el Black Friday (28 de noviembre) y el Cyber Monday (01 de diciembre) a la vuelta de la esquina, el Grupo busca perfiles en toda España para sectores estratégicos en este periodo: retail, logística y transporte, call center, grandes superficies y alimentación, especialmente aquellos con orientación al cliente.

Los perfiles más demandados incluyen dependientes/as, mozos/as de almacén, repartidores/as, teleoperadores/as y responsables de promociones en centros comerciales y cadenas de distribución. Además, se registra un aumento de la demanda en el sector del congelado, que requiere operarios/as para la campaña del langostino.

Todas las vacantes están disponibles en el portal de empleo del Grupo, NortEmpleo, donde los candidatos pueden registrar su CV y postularse a las ofertas que mejor encajen con su perfil.

Según destaca Débora Sousa, coordinadora de Operación de Trabajo Temporal de Grupo Nortempo, “el Black Friday es una de las fechas clave de nuestro mercado laboral, con un notable incremento de contrataciones motivado por el aumento del consumo. Esto genera oportunidades en todo el país, especialmente en sectores estratégicos de la campaña navideña como retail, logística, transporte, alimentación y atención al cliente”.

En logística, se buscan profesionales que permitan absorber el incremento de la actividad, sobre todo por el auge de las compras online. Entre las posiciones más habituales se encuentran mozos/as de almacén, operarios/as de carretilla y empaquetadores/as.

Ofertas de enpleo en Black Friday

Ofertas de enpleo en Black Friday / Gorodenkoff Productions OU

En call center, se requieren perfiles para televenta, atención al cliente, campañas de marketing y promociones.

El sector retail también refuerza sus equipos con dependientes/as, valorando especialmente la versatilidad, la adaptación y el manejo de idiomas.

En alimentación, además de los perfiles vinculados a la campaña del langostino, se buscan operarios/as polivalentes con experiencia en manipulación de alimentos, preparación de pedidos y elaboración de cestas.

Entre las competencias más valoradas para esta campaña destacan la orientación al cliente, la disponibilidad inmediata, la flexibilidad, la capacidad de adaptación y los conocimientos digitales, impulsados por el crecimiento del comercio electrónico.

Grupo Nortempo: 35 años liderando el sector

Con 35 años de trayectoria acompañando a organizaciones en la gestión de Recursos Humanos, Grupo Nortempo ofrece un portfolio integral de soluciones que abarca trabajo temporal, selección, formación, consultoría, outsourcing y Centro Especial de Empleo.

La compañía cuenta con 500 personas empleadas y más de 50 centros de trabajo en España, Portugal, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Su presencia internacional y su amplio equipo profesional le permiten acompañar a las empresas en su camino hacia la eficiencia, competitividad y productividad en la gestión de RR.HH.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paco Maqueda, obrero desde los 14 años y propietario de una empresa de reformas: 'Con 65 años empiezo a vivir otra vez
  2. CaixaBank pone a la venta una casa de 224 m² por 22.000 euros: tiene 5 habitaciones y una fachada con encanto
  3. ¿Cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido? David Jiménez, abogado y economista, aclara los plazos
  4. Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
  5. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  6. Dos discotecas de Barcelona se mantienen en el 'top 10' mundial
  7. Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
  8. La ciudad catalana candidata a ser la Capital europea de la Navidad en 2026: más decoración, iluminación y actividades

El sector de las criptomonedas descarta un 'criptoinvierno' pese al desplome del bitcoin: "La industria está en su mejor momento"

El sector de las criptomonedas descarta un 'criptoinvierno' pese al desplome del bitcoin: "La industria está en su mejor momento"

El bonito pueblo de cuento a media hora de Vic

El bonito pueblo de cuento a media hora de Vic

La Premier League aprueba un límite salarial cosmético y rechaza aplicarse un techo de gasto

La Premier League aprueba un límite salarial cosmético y rechaza aplicarse un techo de gasto

Un Alejandro Sanz refrescante, cercano e inspirado en su nuevo álbum, '¿Y ahora qué +?'

Un Alejandro Sanz refrescante, cercano e inspirado en su nuevo álbum, '¿Y ahora qué +?'

El Govern entrega el Premi Guillem Agulló i Salvador a l’Amical de Mauthausen y a las víctimas del nazismo español

El Govern entrega el Premi Guillem Agulló i Salvador a l’Amical de Mauthausen y a las víctimas del nazismo español

La UER confirma la participación de Israel en Eurovisión 2026 y pone una única condición para abrir una votación sobre el festival: ¿participará España?

La UER confirma la participación de Israel en Eurovisión 2026 y pone una única condición para abrir una votación sobre el festival: ¿participará España?

Un Alejandro Sanz refrescante, cercano e inspirado en su nuevo álbum, '¿Y ahora qué +?'

‘Els llums de Sant Pau’ inauguran su espectáculo de Navidad más inmersivo e interactivo

‘Els llums de Sant Pau’ inauguran su espectáculo de Navidad más inmersivo e interactivo