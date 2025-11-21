Bon Preu prevé cerrar 2025 con una facturación récord de 2.600 millones, un 8,3% más que el año pasado

En un año en el que todo apunta a una reactivación del consumo, después de varios ejercicios encadenando una pandemia y una crisis inflacionista, el grupo Bon Preu-Esclat prevé terminar este 2025 con una facturación de 2.600 millones de euros, según ha adelantado este viernes el presidente de la compañía, Joan Font. Esto supondrá un aumento del 8,3%, más de un punto por encima del incremento del 7% registrado en 2024. Solo en el "sector de alimentación la subida rondará probablemente el 9%", ha indicado Font, que ha destacado, entre otros ámbitos, el buen comportamiento que tienen, en su red de supermercados, "los productos de proximidad, que crecerán a doble digito". El presidente de Bon Preu, que ha participado en el foro 'L’Aparador del Food Retail', junto a otros 300 profesionales del sector, ha insistido en que la clave del éxito de su compañía, que ha más que triplicado su tamaño en la última década, "pasa por ofrecer un producto de nivel a un precio competitivo y en presentaciones que se ajusten a las verdaderas necesidades del consumidor".

De hecho, ha explicado, "una de las secciones que mejores resultados está dando es la de carnicería, posiblemente por la apuesta que se ha hecho por la calidad del producto y porque los formatos están pensados para hogares de una sola persona, de dos miembros o de tamaño familiar", ha añadido el presidente del grupo empresarial. "Porque si hay algo que hemos comprobado que no le gusta a nuestro cliente es tener que acabar tirando comida a la basura", ha subrayado. Font ha animado a los representantes de la industria y la distribución agroalimentaria presentes en el encuentro, organizado por el Clúster Food Retail de Catalunya, a no dejarse confundir "por la marca blanca o por los descuentos", pese al auge que están teniendo ambas prácticas comerciales.

Jornada del sector

La jornada de 'L’Aparador del Food Retail' ha servido asimismo para escuchar las aportaciones, en la misma mesa redonda que Font, de Joan Roca, del Celler de Can Roca; de Àngel Velasco, de Torrons Vicens; de Anna Bellsolà, cofundadora del Forn Baluard, y de Toni Valls, director general de Alimentaria Exhibitions, que han puesto en valor la producción alimentaria catalana. En el encuentro se han podido ver también más de 70 novedades y lanzamientos de producto, expuestos en el espacio del Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) de Barcelona, donde se ha celebrado.

También se han entregado premios a la Internacionalización, para Torrons i Mel Alemany; al Valor Compartido, que ha recibido la iniciativa Amar és Espectacular, y a la Innovación, que ha recaído en la empresa leridana Good Bio Foods, por su agua de kéfir elaborada por fruta fresca.