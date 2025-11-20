La Semana del Black Friday de Amazon es el momento ideal para adelantar las compras navideñas (y este es el porqué)

¿Cuánto dinero planean gastar los consumidores durante Black Friday? ¿Cuánto ahorran de media en esta fecha tan señalada en el calendario? Estas son algunas de las preguntas que Amazon ha respondido durante la presentación de ‘Amazon Land; la magia detrás del clic’, una exposición inmersiva y gratuita de 400 metros cuadrados que recrea un centro logístico de Amazon y que estará abierta al público hasta el 23 de noviembre en la explanada de Príncipe Pío en el centro de Madrid con motivo de la Semana de Black Friday, que tendrá lugar hasta el próximo 1 de diciembre.

Merce Mariño, directora de Tecnología de AWS para España y Portugal, D. Ángel Niño, concejal delegado del área de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Nacho Alonso, director del centro logístico MAD4 y Ana Sánchez-Jáuregui, directora de Consumo de Amazon.es / Cortesía Amazon

La Semana de Black Friday de Amazon, el momento perfecto para ahorrar

No es ningún secreto que la Semana de Black Friday de Amazon se ha convertido en la ocasión perfecta para conseguir sus productos favoritos, reponer productos básicos del día a día o adelantar las compras navideñas, mientras ahorran. Y es que, según el ‘Estudio sobre percepciones del impacto del comercio electrónico en el ahorro de las familias en España’, realizado por Ipsos para Amazon, 7 de cada 10 españoles (72%) adelantará sus compras de navidad a Black Friday.

Además, estamos en un contexto económico donde 6 de cada 10 consumidores en España han notado una pérdida de poder adquisitivo, y 9 de cada 10 consideran que el comercio electrónico les ayuda a afrontar el aumento del coste de la vida, y los eventos de ofertas como Black Friday son grandes aliados para el ahorro. De hecho, las familias y los jóvenes son los que más perciben ahorro en el canal online, y además cuentan con la habilidad tecnológica para encontrar rápidamente las mejores ofertas.

Cuál es el gasto medio calculado en este Black Friday y cómo las ofertas de Amazon resultan ser clave

Cuál es el gasto medio calculado en este Black Friday y cómo las ofertas de Amazon resulta ser clave / Cortesía Amazon

Según el estudio, este año, se prevé un gasto medio de 230€, un 9,5% más que en este periodo de 2024. De hecho, Black Friday es el evento de ofertas preferido por el 62% de los encuestados, que afirman que ahorraron casi 150€ comprando en esta época el año pasado.

En cuanto a las categorías favoritas en Black Friday, un 49% de los encuestados considera que la ropa, el calzado y los complementos son los artículos que prefieren comprar en estos días. Mientras que un 43 % elige la categoría de electrónica y tecnología. Por supuesto, en esta época del año, no podían faltar los juguetes, las consolas y los videojuegos con un 25%, seguidos de los electrodomésticos y productos deportivos, en un 22% y 21%, respectivamente.

La ropa, el calzado y los completos son los artículos que prefieren compras en estos días los usuarios / Cortesía Amazon

Durante la Semana de Black Friday de Amazon, desde hoy y hasta el 1 de diciembre, los clientes de Amazon podrán disfrutar de más de un millón de ofertas en todas las categorías, incluyendo básicos del día a día, tecnología, moda, juguetes, hogar y belleza, entre otras. Además, los clientes podrán ahorrar a lo grande en productos de marcas como Dodot, ghd, Levi’s, Neutrogena y Samsung, entre otras, y en pequeñas y medianas empresas como Olistic Science, Flamingueo, CREATE, Polo Club Oficial y Save Family, entre otras.

Además, durante los doce días que dura el evento, los clientes podrán explorar las "Ofertas de hoy", una selección diaria de las mejores ofertas en cada categoría, y las “Ofertas increíbles”, ofertas de hasta el 50% en productos en tendencia de marcas como Braun, Dyson, Garmin, LG o Puma, entre otras.

Consciente de la importancia de este evento de ofertas, Ana Sánchez-Jauregui, directora de consumo en Amazon.es, explica: "En Amazon trabajamos constantemente para mejorar la experiencia de compra de nuestros clientes y ofrecer precios competitivos todo el año, pero somos conscientes de que Black Friday es, sin duda, uno de los momentos de compra más importantes del año. Durante la Semana de Black Friday, que arranca hoy y dura hasta el 1 de diciembre, los clientes podrán disfrutar de más de un millón de ofertas y adelantar sus compras de Navidad con total comodidad y seguridad, aprovechando además la rapidez de nuestras entregas".

Por eso, Amazon invita a sus clientes a adelantar sus compras aprovechando la Semana de Black Friday, pudiendo hacerlo cuándo y desde dónde quieran, beneficiándose de ofertas de hasta el 30% y disfrutando de entregas rápidas, incluso en el mismo día si eres cliente Prime. Además, para mayor tranquilidad, la mayoría de artículos comprados entre el 1 de noviembre de 2025 y el 6 de enero de 2026 podrán devolverse hasta el 6 de febrero o durante los 30 días posteriores a su recepción.

Descubre 'Amazon Land: la magia detrás del clic'

Descubre ‘Amazon Land: la magia detrás del clic’ / Cortesía Amazon

En Amazon Land los visitantes pueden descubrir los orígenes de la compañía, empezando por el garaje donde Jeff Bezos fundó Amazon hace 30 años. A lo largo de las distintas salas descubrirán cómo funciona un centro logístico de Amazon y la presencia que tiene en España; el impacto de la compañía en España; cómo funciona la tecnología en la nube de Amazon Web Services (AWS) que impulsa la logística de Amazon, y a millones de empresas e instituciones públicas en todo el mundo; descubrir algunas de las ofertas que estarán disponibles durante la Semana de Black Friday; y vivir en primera persona a través de una pantalla 360 el viaje de un producto, desde que un cliente lo compra en Amazon.es hasta que lo recibe.

Desde 2010, Amazon ha invertido más de 20.000 millones de euros en sus operaciones en España y cuenta con más de 40 centros repartidos por todo el país. Además, su red logística les permite llegar al 100% de los códigos postales en la península y a más del 90% en 2 días, y cuentan con miles de puntos de recogida en España peninsular y las Islas Baleares a los que los compradores pueden enviar sus compras.

La red logística les permite llegar al 100 % de los códigos postales en la península y a más del 90 % en dos días / Cortesía Amazon

Además, los asistentes descubrirán cómo la tecnología en la nube de AWS es el motor invisible que hace posible la experiencia Amazon. “Cada pedido que se procesa en Amazon, cada recomendación personalizada y cada entrega optimizada es posible gracias a la tecnología cloud de AWS. Pero lo más emocionante es que esta misma tecnología que utilizamos internamente está disponible para miles de empresas y organismos españoles, y millones en todo el mundo, permitiéndoles competir a escala global, innovar más rápido y ofrecer mejores experiencias a sus clientes", señala Merce Mariño, directora de Tecnología de AWS para España y Portugal.

La compañía presenta 'Amazon Land: la magia detrás del clic' / Cortesía Amazon

Recuerda que si quieres conocer todos los entresijos de cómo se gestionan estos pedidos, desde la logística hasta que llegan a tu casa, así como conocer algunos de los productos que están en oferta durante la Semana de Black Friday, puedes descubrirlo en Amazon Land, la exposición inmersiva que muestra cómo funciona Amazon desde sus orígenes hasta hoy. Visítalo gratis hasta el 23 de noviembre en la Explanada frente al intercambiador de Príncipe Pío (Paseo de la Florida, 2). Los días 20 y 21 de 16 a 20h, y los días 22 y 23 de 11 a 14h y de 15 a 20h.