Santagloria abre su cafetería número 200, con la previsión de llegar a los 300 locales en España en 2027

La cadena de cafeterías y pastelerías Santagloria estrena este viernes su establecimiento número 200, con la vista puesta en alcanzar la cifra de 300 locales dentro de dos años, lo que supondrá una inversión estimada de unos 100 millones de euros, según han adelantado este jueves responsables de FoodBox, la compañía propietaria de la marca. La presentación del nuevo local, situado en la calle de Pau Claris de Barcelona, la ciudad donde Santagloria nació en 1964, entonces con el nombre de El Molí Vell.

Una de las claves del crecimiento, ha explicado Enrique Francia, presidente de FoodBox, es la expansión internacional, que les ha llevado a inaugurar, hace tres semanas, su primer punto de venta en México. "Allí la previsión es alcanzar el medio centenar de locales en cinco años", ha puntualizado Alberto Chamorro, director general de la empresa matriz. Otro mercado estratégico para la compañía es Portugal, "que es ahora mismo el principal reto de Santagloria", ha proseguido Francia.

"Una de las características de este crecimiento es que la marca no ha perdido su esencia, que sigue siendo un elemento dinamizador de los barrios en los que se ubica", ha explicado Lorena Alcázar, directora de la cadena de establecimientos de 'coffee & bakery'. Alcázar ha detallado que la marca, que cuenta con un 75% de su red bajo el régimen de franquicia, cerró el año pasado con unas ventas netas de 82 millones de euros.

En busca de locales en Barcelona

Fundado en 2015, FoodBox es una plataforma multimarca que, en total, gestiona una red de 285 establecimientos, bajo las marcas Lateral, Vezzo, Volapié, Papizza, L'Obrador y MásQMenos. En 2024, alcanzó una facturación global de 150 millones de euros, consolidando un crecimiento sostenido tanto en volumen de negocio como en expansión territorial. La previsión de la compañía es alcanzar en 2028 las 500 unidades operativas. "Y, sin duda, eso pasa por incrementar la presencia también en la ciudad de Barcelona", ha indicado el presidente del grupo. En la actualidad, en la capital catalana la empresa solo regenta un restaurante de la marca Lateral en el Eixample, "pero se están buscando ubicaciones tanto para algún otro Lateral como para Vezzo, que es una cadena que está funcionando muy bien allí donde tiene implantación", ha agregado.