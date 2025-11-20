El macrocongreso del audiovisual ISE se expande en Barcelona y ocupará por primera vez el recinto Montjuïc

El Integrated Systems Europe (ISE) crece en Barcelona. Este congreso que ganó la capital catalana a Ámsterdam justo antes del covid y que se ha convertido en la segunda mayor feria profesional que se celebra de forma anual en la ciudad, empieza su expansión física. En la edición de principios de este año, el evento ya ocupó todo el espacio disponible en el recinto Fira Gran Via (el de l’Hospitalet de Llobregat) de Fira de Barcelona. En la edición del año que viene, la que se tiene que celebrar del 3 al 6 de febrero de 2026, el congreso llevará su primer tentáculo hasta el recinto Montjuïc, la infraestructura que está ubicada en Plaza España.

Lo hará tras aliarse con la feria EdTech Congress, un encuentro dedicado a las nuevas tecnologías aplicadas a la educación que se celebra desde hace unos años de forma independiente y que, este 2026, va a pasar a formar parte de la oferta del ISE. No es, de todos modos, un movimiento casual: el plan de los organizadores de este simposio, el mayor del mundo dedicado a la industria audiovisual es que, en 2027, esto vaya a más.

En este sentido, una de las novedades de esta próxima edición es que el despliegue previsto en el recinto principal, el de Fira Gran Vía, incluya una zona dedicada a la producción audiovisual y a las plataformas que las emiten (Netflix, HBO, Prime…). Según ha podido saber EL PERIÓDICO, desde ISE están terminando de cerrar la participación de empresas de este tipo en la feria, y el objetivo es que, si este área que han llamado ‘Spark’ funciona, la amplíen y trasladen a Montjuïc de cara a 2027. Es una forma, también, de reaccionar a que el nuevo pabellón que está construyendo Fira de Barcelona en el recinto de l’Hospitalet no vaya a estar listo hasta 2028.

De nuevo según fuentes relacionadas con la organización del evento, dos de los grandes expositores ya han trasladado su intención de tener todavía más espacio en la edición de 2027, lo que abocaría al ISE a maniobras de este tipo para poder atender la demanda que dice y espera tener.

Qué es el EdTech Congress

El EdTech Congress Barcelona es el primer experimento, en este sentido. En su última edición, esta feria educativa reunió a medio centenar de expositores y a unos 1.600 asistentes. Dicho por Mike Blackman, director general de Integrated Systems Europe, la colaboración entre uno y otro evento pretende “acercar a los asistentes conceptos visionarios y productos transformadores que enriquezcan los entornos de aprendizaje”.

“Esta colaboración marca un hito para el ecosistema europeo de ‘edtech’ [tecnología educativa]; al unir fuerzas con ISE y Fira de Barcelona, estamos creando una plataforma global donde líderes educativos, innovadores y proveedores tecnológicos pueden colaborar para desarrollar soluciones significativas y escalables”, presenta el presidente del EduTech Cluster, Ramon Eixarch, que desvela que la feria pondrá mucho foco en la inteligencia artificialy que se celebrará los días centrales del ISE: el miércoles 4 y el jueves 5 de febrero de 2026.

“Estamos muy ilusionados con este proyecto, que se alinea con nuestros valores fundamentales de promoción de la innovación en sectores de alto impacto potencial”, celebra, asimismo, el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.