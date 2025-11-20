La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: esto es lo que tendrás que hacer a partir de ahora para alquilar la vivienda a turistas

Son muchos los que ven injustas las constantes subidas de precio en el mercado del alquiler. Si a ello se le suma una demanda cada vez mayor junto a una oferta que se estanca, la idea de compartir piso con varias personas se convierte en una alternativa muy habitual.

El pasado 3 de abril de 2025 entraría en vigor la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, según lo establecido en la Ley Orgánica 1/2025. A nivel general, se introducen cambios acerca de los alquileres turísticos en comunidades de vecinos. Por ello, toda vivienda dedicada a uso vacacional deberá contar con la aprobación explícita de la comunidad, en concreto mediante una mayoría de tres quintas de los propietarios.

Esta ley habría otorgado mayor autoridad a las comunidades de vecinos, con la intención de controlar la presencia de estos alquileres de corta estancia. Además, se contempla la posibilidad de aplicar cuotas adicionales al alquiler vacacional, en función del desgaste de las zonas comunes.

Menos alquiler turístico, más vivienda estable

Con todo ello, el Gobierno de España habría dado un paso adelante con su Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Este sería un registro, en activo desde el 2 de enero de 2025 y en pleno funcionamiento.

La medida busca centralizar y verificar los distintos inmuebles que se encuentren en régimen de alquiler turístico y temporal. Asimismo, se intentarán evitar posibles casos de fraude y asegurar que todas las prácticas se realicen dentro del ámbito de la legalidad.

A su vez, el objetivo principal del Ejecutivo sería limitar la presencia de viviendas con alquiler turístico, favoreciendo así el alquiler tradicional. De este modo, se aumentaría la cantidad de inmuebles dedicados a la estancia permanente, o por lo menos a largo plazo, de los ciudadanos.

Las zonas más afectadas por esta medida serían las grandes ciudades españolas, como Barcelona o Madrid. En estos lugares el turismo masivo y exceso de viviendas vacacionales ya se ha convertido en el día a día. En este sentido, el Colegio de Registradores ya habría otorgado más de 370.000 números de registro único de alquiler turístico, desde el pasado 1 de julio.

El organismo ha destacado los convenios de colaboración firmados con administraciones autonómicas, como la Generalitat de Cataluña, el País Vasco y Navarra, así como otros proyectos en proceso de negociación. Por tanto, la red de influencia de esta medida ya afectaría a aproximadamente más de treinta ayuntamientos y ocho comunidades autónomas.