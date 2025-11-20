Giro fiscal del SEPE: la declaración de la renta será obligatoria para todos los perceptores de subsidios a partir de 2026

Hacienda controlará todas las rentas sin excepciones. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha confirmado un cambio fiscal crucial para miles de beneficiarios de ayudas asistenciales.

A partir de la campaña de la renta de 2026 (que afectará a los ingresos obtenidos durante 2025), todos los perceptores de subsidios por desempleo estarán obligados a presentar la declaración sin importar el umbral de ingresos.

La medida, contenida en la reciente reforma del nivel asistencial, busca mejorar el control de rentas de los beneficiarios y garantizar la transparencia del sistema.

Cambios a partir de 2026

La gran novedad fiscal para el colectivo de parados con subsidios se debe a la entrada en vigor definitiva de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo.

Tradicionalmente, la mayoría de los beneficiarios del subsidio por desempleo estaban exentos de presentar el IRPF, ya que sus ingresos se situaban por debajo del límite legal (fijado actualmente en 22.000 euros con un único pagador o en 15.876 euros con varios, si el segundo supera los 1.500 euros).

Con la nueva norma, esta exención por límite de ingresos desaparece para este colectivo.

¿A quién afecta? Afecta a todos los perceptores de subsidios asistenciales del SEPE, como el subsidio por agotamiento de la prestación contributiva, el subsidio para mayores de 52 años o la ayuda por cotización insuficiente.

El objetivo de esta obligación universal es doble: por un lado, facilita a la Agencia Tributaria el cruce de datos y la comprobación de que los beneficiarios cumplen estrictamente el requisito de carencia de rentas y, por otro, permite al SEPE aplicar las retenciones fiscales de forma más ajustada.

Consecuencias de no presentar el IRPF

El nuevo requisito no es meramente informativo. El incumplimiento de la obligación de declarar la renta, una vez la norma esté plenamente vigente, tendrá repercusiones directas sobre la ayuda económica.

No presentar la declaración de IRPF en 2026 podrá ser motivo para que el SEPE proceda a la suspensión cautelar o, en el peor de los casos, a la extinción definitiva del subsidio por desempleo.