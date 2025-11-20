Oferta del fin de semana
La falta de oferta de vivienda en España, Tema del Domingo de EL PERIÓDICO
El diario inicia una serie de 12 informes que abordarán los distintos aspectos de la crisis de vivienda, explorando las soluciones posibles a partir de la reflexión
La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo intentará dar respuesta a la pregunta de por qué España no está construyendo las 700.000 viviendas que serían necesarias para cubrir la demanda existente. Porque mientras las administraciones públicas ponen sobre la mesa planes para multiplicar la construcción de vivienda pública y asequible ante una cada vez más acuciante demanda social, apenas se están construyendo 100.000 viviendas al año, muy por debajo del ritmo que se vivió durante el anterior ‘boom’ constructivo. Falta de suelo, problemas burocráticos y la contracción de un sector constructor y promotor diezmado tras la crisis de 2008, están entre las causas de este ritmo insuficiente de creación de nuevos hogares que desemboca en una evidente falta de oferta.
Esta entrega es la primera de una serie de informes mensuales en los que, a lo largo de los próximos 12 meses, EL PERIÓDICO abordará los distintos aspectos de la crisis de la vivienda, buscando soluciones a partir de la reflexión. En esta primera entrega, centrada en el cuello de botella de la oferta, se analizará también como han influido en esta situación los efectos aún vivos de la crisis de 2008 y se repasará quiénes son los principales agentes promotores en el sector inmobiliario residencial.
Por su parte, el suplemento Entender Más, que en las últimas semanas ha publicado una larga serie de reportajes, análisis e informaciones sobre los 50 años de la muerte de Francisco Franco, abordará este fin de semana otra fecha señalada en el calendario de acontecimientos históricos: hará medio siglo que Juan Carlos I fue proclamado rey de España. Con motivo de ese aniversario, el suplemento dominical de EL PERIÓDICO ha preguntado a decenas de personalidades de los ámbitos de la política, la cultura, la economía y el deporte qué han aportado a España y a los españoles los 50 años de monarquía democrática. Hay opiniones para todos los gustos, pero para la gran mayoría la institución ha contribuido un factor positivo para la normalización democrática y para la convivencia. La información al respecto se completa con un reportaje en el que cuatro expertos en la monarquía explican cómo ha cambiado la percepción social de la Corona desde la entronización de Juan Carlos I hasta la actualidad.
- Paco Maqueda, obrero desde los 14 años y propietario de una empresa de reformas: 'Con 65 años empiezo a vivir otra vez
- Anatomía de un instante': el primoroso fracaso de Javier Cercas al intentar escribir una novela sobre el 23-F
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
- CaixaBank pone a la venta una casa de 224 m² por 22.000 euros: tiene 5 habitaciones y una fachada con encanto
- La ciudad catalana candidata a ser la Capital europea de la Navidad en 2026: más decoración, iluminación y actividades
- Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
- Dos discotecas de Barcelona se mantienen en el 'top 10' mundial