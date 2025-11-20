Deblock, el neobanco fundado por ex empleados de Revolut, capta 30 millones de financiación para consolidarse en España

Deblock, la plataforma que fusiona una cuenta corriente tradicional con una cartera cripto de autocustodia, ha cerrado una ronda Serie A de 30 millones de euros para acelerar su expansión en España y consolidar su proyecto de banca totalmente on-chain.

La operación, liderada por fondos como Speedinvest, Latitude y CommerzVentures, da un nuevo impulso a una compañía fundada por ex directivos de Revolut y Ledger, que ya suma más de 60 empleados y se ha convertido en uno de los actores más vigilados del ecosistema europeo de finanzas digitales.

La empresa (que se lanzó al mercado español en marzo de 2025) pretende convertir España en su principal laboratorio de adopción, apoyándose en el creciente interés por las criptomonedas entre los ahorradores minoristas.

Creciente interés por los criptoactivos

Según datos del centro universitario Learning Heroes, un 61% de quienes estudian y se forman en criptomonedas son hombres de entre 46 y 65 años, con ingresos medios, que buscan proteger sus ahorros frente a la inflación y explorar vías complementarias para mejorar su futura pensión.

Un perfil que encaja con la narrativa que Deblock quiere impulsar: utilizar activos digitales con la misma facilidad que los productos financieros de siempre, pero con mayor control y transparencia.

Con la nueva financiación, Deblock se prepara para dar un salto cualitativo: crear en 2026 el primer banco totalmente on-chain de Europa, un modelo en el que pagos, inversiones y préstamos se ejecutan directamente en la cadena de bloques, sin depender de la infraestructura bancaria tradicional. Esto permitiría automatizar gran parte de los procesos, abaratar costes y ofrecer productos más eficientes gracias a los contratos inteligentes.

La compañía ya ha avanzado terreno regulatorio. Fue la primera fintech francesa en recibir la licencia MiCA de la AMF, un 'pasaporte europeo' que permite operar en toda la UE bajo un marco común de protección del usuario y supervisión financiera.

Euros y criptos a la vez

En España, Deblock ofrece IBAN europeo, tarjeta VISA física y virtual, transferencias SEPA e integración con una cartera cripto de autocustodia, donde el usuario mantiene siempre el control de sus activos. "Nuestro objetivo es ofrecer una forma clara y segura de usar tanto euros como activos digitales en la vida cotidiana", señala Mario Eguiluz, cofundador español y CTO de la compañía.

Con este movimiento, el neobanco aspira a liderar una nueva generación de servicios financieros: más transparente, más descentralizada y menos dependiente de los riesgos del sistema bancario tradicional. España, según su hoja de ruta, será el epicentro de esa transformación.