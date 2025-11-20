Bruselas propone suavizar los criterios de transparencia para los fondos de inversión sostenibles

La Comisión Europea ha propuesto una serie de enmiendas al reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de servicios financieros, con el fin de simplificar considerablemente las normas a las que se rige y reducir las cargas impuestas a los fondos de inversión que tienen en cuenta criterios sociales, de gobernanza o relacionados con el medioambiente. Así se desprende de un comunicado emitido este jueves por el brazo político comunitario.

Estas modificaciones llegan cuatro años después de la divulgación del reglamento original, de "divulgación de finanzas sostenibles". Muchos fondos de inversión habían dejado de atender a los criterios mencionados ante el miedo de recibir una demanda por 'greenwashing', las estrategias de marketing que buscan mostrar a una empresa como más ecológica de lo que realmente es. Con la nueva reforma, la Comisión busca suavizar las cargas que deben soportar los fondos al realizar sus reportes sobre estos criterios, buscando que vuelvan a tenerlos en cuenta.

"La revisión del marco actual ha puesto de manifiesto que este es demasiado largo y complejo, lo que dificulta a los inversores comprender y comparar las características medioambientales o sociales de los productos financieros. Los cambios están diseñados para abordar las deficiencias actuales, haciendo que las reglas sean más simples, más eficientes y mejor alineadas con las realidades del mercado. Las normas revisadas serán más favorables al comercio minorista y más utilizables para las empresas", ha afirmado la Comisión en el documento.

En cuanto a los elementos clave de la propuesta, la Comisión propone "suprimir los requisitos de divulgación para los participantes en los mercados financieros en relación con los principales indicadores de efectos adversos". En este sentido, Bruselas añade una "reducción significativa de las divulgaciones a nivel de producto, limitándolas a los datos disponibles, comparables y significativos". "Esto dará a los proveedores más claridad y certeza sobre cómo diseñar y presentar las características u objetivos de sostenibilidad de sus productos, haciéndolos más pertinentes y comparables para los inversores", han aclarado.

Tres nuevas categorías para los fondos

Adicionalmente, el organismo liderado por Ursula von der Leyen ha propuesto "un sistema de categorización simple para los fondos financieros que hacen declaraciones ASG". Estas siglas responden a "ambientales, sociales y de gobernanza", y hacen referencia a los fondos que tienen en cuenta criterios como el impacto ambiental, la responsabilidad social con los empleados o su gobernanza.

El nuevo sistema contará con tres categorías: una sostenible, dedicada a los productos que contribuyan a los objetivos de sostenibilidad; una de transición, con productos que canalicen inversiones hacia empresas o proyectos que aún no sean sostenibles; y otra de productos básicos, "que no cumplen los criterios de las categorías anteriormente mencionadas".

"Los productos clasificados tendrían que garantizar que una parte elevada de las inversiones (el 70 % de la cartera) apoye la estrategia de sostenibilidad elegida y excluya de toda su cartera las inversiones en industrias y actividades nocivas, por ejemplo, las empresas que infrinjan las normas de derechos humanos, así como las implicadas en el tabaco, las armas prohibidas y los combustibles fósiles por encima de determinados límites", ha añadido la Comisión.

En cuanto al curso normativo del nuevo marco legal, la autoridad comunitaria ha informado de que su propuesta se presentará ahora al Parlamento y al Consejo, procediendo en su deliberación.