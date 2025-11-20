Black Friday: descuentos emocionales en tus finanzas

Cada noviembre, con el Black Friday, vivimos la misma escena: consumimos más porque creemos estar ante una oportunidad irrepetible y nos da miedo perderla. Ese mecanismo psicológico conocido como FOMO, acrónimo en inglés de Fear of Missing Out (miedo a perderse algo), aparece también en el mundo de la inversión y se da cuando existe la demanda por algún activo que se pone de moda o cuando pensamos que vamos a perder una oportunidad. Cuando, erróneamente, creemos que es ahora o nunca.

Es cierto que en el Black Friday podemos conseguir grandes descuentos, pero eso no quiere decir que siempre nos hagamos con la mejor oferta. De hecho, y más allá del comparar los precios antes y durante esas jornadas, hay personas que siguen ciertos planes para comprar aún mejor. Por ejemplo, adquieren ropa fuera de temporada o productos de tecnología en las promociones que realizan algunas marcas en otros periodos del año. Están siempre atentos, tienen una estrategia. Igual sucede con las inversiones. Hacerlo únicamente cuando pensamos que es el momento perfecto no es una estrategia sólida. Sí, debe formar parte de nuestras decisiones de inversión aprovechar fuertes caídas, como la reciente en abril por los aranceles de Donald Trump, para aumentar nuestra posición en el mercado, pero dentro de una estrategia planificada a largo plazo. No como una decisión reactiva o apresurada.

Porque la clave no está en acertar el momento perfecto (market timing), sino en la constancia. Seguir un plan construido a partir de objetivos vitales, para lo que hay que estar invertido siempre. Como señala uno de los grandes inversores, Warren Buffett: “No tenemos la más mínima idea de lo que va a hacer el mercado bursátil mañana, la próxima semana o el próximo mes […] El mercado bursátil es un mecanismo para transferir dinero del impaciente al paciente”, y la impaciencia —ese deseo de acertar el momento exacto— suele jugar en contra.

Como asesor financiero, suelo explicar que existen dos tipos de objetivos de ahorro:

Con una fecha concreta. Sabemos cuándo llegarán. Son la universidad de los hijos (a los 18 años, aproximadamente) o la jubilación (67 años). En estos casos, el reto es claro: llegar con la mayor cantidad de ahorro posible para cubrir una necesidad inevitable. Sin fecha definida. Son proyectos que queremos realizar, pero el cuándo puede variar. Comprar un coche o una segunda residencia, montar un negocio o dar la vuelta al mundo pueden ser algunos de ellos. Aquí, el objetivo es acumular dinero lo antes posible para poder decidir libremente cuándo alcanzar estas metas.

En ambos escenarios la estrategia es diferente, pero el principio es el mismo: empezar pronto, mantener la disciplina e invertir con regularidad. Crear un hábito de inversión periódica mes a mes es más inteligente que intentar adivinar si estamos ante el mejor día para entrar en el mercado. Esta forma de invertir regularmente no solo elimina el FOMO, sino que se beneficia del dollar-cost-averaging, por el que a largo plazo se promedia el precio de entrada al comprar tanto en momentos de subidas como de caídas, reduciendo el impacto emocional y suavizando los vaivenes de la volatilidad.

El Black Friday nos enseña una lección útil: las decisiones impulsivas rara vez construyen valor. Lo que realmente marca la diferencia es contar con una estrategia planificada y alineada con nuestras metas y de la mano de un asesor financiero que nos ayude a revisar, adaptar y mantener el rumbo.

Y ahora que llega la paga extra de Navidad, ¿por qué no refuerzas tu plan de inversión? Una aportación extraordinaria bien invertida puede ayudar a llegar a tiempo a nuestros objetivos sin incrementar nuestro esfuerzo mensual, fortaleciendo el camino hacia un futuro financiero más sólido.