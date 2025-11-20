Damm se cuela entre las 25 empresas que más facturan en Barcelona y Seat amplía su liderazgo

La cervecera Estrella Damm ha entrado en el ránking de las 25 mayores empresas de la provincia de Barcelona, una clasificación que lidera con holgura la automovilística Seat y que completan empresas como la cadena de supermercados Lidl, el comercial de electrodomésticos Mediamarkt o la aerolínea Vueling, entre otros. Ese ‘top’ de grandes corporaciones barcelonesas elaborado cada año por la Diputación de Barcelona lo constituye un mosaico diverso de empresas, en las que bajan las dedicadas a la energía, tras vivir un momento dorado tras la invasión rusa a Ucrania, y se consolidan conglomerados textiles como Mango.

El tejido productivo de la provincia de Barcelona avanza a buen ritmo, según los datos de los registros mercantiles referentes al ejercicio 2023 analizados por la Diputación. La institución ha rastreado los balances de las 98.921 empresas que tienen su sede social en la capital catalana y aledaños, lo que no tiene en cuenta corporaciones con un volumen de negocio importante y/o un arraigo histórico, como por ejemplo CaixaBank, pero que tienen su sede social en otra ubicación.

De dicho análisis se desprende que la actividad de la provincia crece, con una facturación total acumulada un 5,3% superior y unos beneficios el 5,4% superiores al año anterior. Hay más empleo, un total de 1,49 millones de ocupados, lo que representa un 6% más que hace un año, y mejores salarios, ya que los gastos de personal de las empresas –que incluye nuevas contrataciones, aumento de retribuciones y aumento de cotizaciones- han aumentado un 17%. "La evolución económica es buena", ha valorado en rueda de prensa este jueves Ana Maria Martínez, diputada de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona.

El motor económico de Catalunya lo lideran 25 corporaciones que llevan años –algunos incluso décadas- tirando del carro y lucrándose con ello. Ese ranquin lo lidera desde hace años Seat, la histórica automovilística con fábrica en Martorell y una plantilla de casi 14.000 personas. El ejercicio 2023 no fue una excepción, sino al contrario, ya que el fabricante vio aumentar su cifra de negocio tras los problemas de suministros de semiconductores que experimentó recientemente.

Otra firma que ha visto repuntar con fuerza sus balances fue Vueling, que como todas las aerolíneas sufrió las restricciones pandémicas pero ahora vuelve a facturar con fuerza. No en vano, el aeropuerto de El Prat está en cifras récord de pasajeros, por encima del periodo previo al covid, y la compañía filial de Iberia tiene allí su base de operaciones.

Máscerveza y 'pizzas', menos acero y petróleo

En la banda de las grandes compañías que suben se ubica también Damm, que recientemente consolidó la simbólica cota de los 2.000 millones anuales de facturación. Otra marca conocida por el público general que entra con fuerza en el ránking de esta última edición es Mediamarkt, que ha reorganizado su estructura de negocio y ha unificado sus distintas sociedades en un único CIF, lo que eleva estadísticamente su peso. La central de compras Euromadi también sube con fuerza respecto al año anterior, así como el fabricante de productos alimentarios Casa Tarradellas.

Por el contrario, las firmas del sector petrolero, como Axoil, Meroil o Biomar, han bajado mucho –las dos últimas han salido del ránking- debido al efecto rebote que han experimentado, tras las fuertes subidas que protagonizaron con la escalada de precios energéticos. Tampoco ha sido un buen año para las empresas industriales y químicas com Basf o Celsa, que retroceden posiciones.