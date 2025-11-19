Sercotel abre en El Prat un cuatro estrellas de casi 100 habitaciones, su undécimo hotel en Catalunya

La cadena de origen barcelonés Sercotel ha presentado este miércoles en El Prat de Llobregat su undécimo establecimiento en Catalunya -con el que la marca suma 80 hoteles entre España y Andorra-, un alojamiento de cuatro estrellas con 97 habitaciones, que la compañía dirige a clientes preferentemente de negocios. Se trata, según ha explicado Francisco Marco, director de Expansión de Sercotel, de una apuesta "por la consolidación de la hoja de ruta de expansión de la compañía, centrada en destinos urbanos con buena conectividad y gran dinamismo económico".

Al asentarse en el eje logístico que forman el aeropuerto de El Prat, las industrias y plataformas logísticas de la Zona Franca y los congresos y certámenes de la Fira de Barcelona, el nuevo establecimiento ofrece "al viajero de negocios una estancia ágil, cómoda y de calidad, alineada con los valores de nuestra marca", ha agregado Marco.

Con esta inauguración, ya son 10 los alojamientos que Sercotel tiene en la provincia de Barcelona (el undécimo está en Cunit, en Tarragona). Además, añade la compañía en un comunicado, "se trata de una de las seis aperturas que la cadena habría gestionado en España durante 2025". Actualmente, Sercotel tiene nueve hoteles en construcción, que se sumarán a los 80 ya activos y que se operan mediante una combinación de explotación directa y franquicias.

Turismo de negocios y congresos

La apertura del Sercotel Barcelona El Prat llega en un momento en que la capital catalana y su área metropolitana están trabajando por la diversificación de su modelo turístico, en busca del cliente de negocios. Esta misma semana, instituciones como Fira de Barcelona han reclamado una a las administraciones que aceleren la ampliación del aeropuerto de El Prat, infraestructura clave para consolidar la conectividad internacional y sostener el crecimiento del turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones).

De esta forma, la ciudad pretende no depender únicamente del turismo vacacional, sino fomentar un perfil de visitante con mayor poder adquisitivo y actividades vinculadas a la economía del conocimiento. Este giro estratégico coincide también con las prioridades municipales y metropolitanas para impulsar un turismo más sostenible, desestacionalizado y alineado con el desarrollo económico local.